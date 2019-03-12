Karabükspor’da Altay maçı hazırlıkları başladı Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 17 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Kırmızı-mavililer ligin 26. haftasında deplasmanda İzmir Atatürk Stadı’nda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına iki günlük iznin ardından Hasan Doğan Tesisleri’nde akşam üstü gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.