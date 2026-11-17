MEHMET YILMAZ İSTANBUL

Mazlumların gür sesi Akit Medya Grubu, önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Murat Bulut, Akit Medya Grubu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaret, samimi bir atmosferde gerçekleşti. Görüşmede gündemdeki gelişmeler ve güncel meseleler üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, yükseköğretim alanındaki çalışmalar ve üniversitelerin toplumsal katkıları da ele alındı.Ziyarette Karabük Üniversitesinin akademik çalışmaları, bilimsel başarıları, ulusal ve uluslararası alandaki hedefleri hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitenin gelecek dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeleri de paylaştı. Kırışık, eğitim, araştırma, teknoloji, sosyal inovasyon ve toplumsal gelişim alanlarında yürütülen çalışmaların yanı sıra üniversitenin gelecek vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akit TV’ye konuk oldu

Öte yandan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Akit TV’de Murat Şahin’in sunduğu Gün Başlıyor programına konuk oldu. Programda Karabük Üniversitesinin akademik başarıları, uluslararası sıralamalardaki yükselişi, araştırma üniversitesi hedefi, TEKNOFEST çalışmaları, SosyalFest, kamu politikaları araştırmaları, sıfır atık uygulamaları ve öğrencilere yönelik sosyal faaliyetleri ele alındı. Programda üniversitenin son dönemde elde ettiği başarıları değerlendiren Rektör Kırışık, Karabük Üniversitesinin hem ulusal hem de uluslararası akademik indekslerde önemli bir yükseliş kaydettiğini belirtti. Üniversitenin bilimsel çalışmalarının, akademisyenlerin projelerinin ve öğrencilerin başarılarının kamuoyunda olumlu karşılık bulduğunu ifade eden Kırışık, tercih dönemindeki başarıya da dikkat çekti. Üniversitenin yüzde 99,54 yerleşme oranına ulaştığını belirten Kırışık, “Öğrencilerimizin hakikaten okumaktan memnun olduğu, tercih etmekten dolayı mutlu olduğu bir üniversite başarısı gösterdik” dedi.

Uluslararası sıralamalarda önemli yükseliş

Karabük Üniversitesinin araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda kararlı adımlar attığını vurgulayan Rektör Kırışık, uluslararası sıralamalardaki gelişmeleri paylaştı. ScholarGPS sıralamasında önemli bir başarı elde ettiklerini belirten Kırışık, “Türkiye’deki sıramızı 29. basamağa kadar ScholarGPS sıralamasına göre yükselttik. Yine dünya sıralamasında ScholarGPS’e göre 1281 basamak ilerleme kaydettik.” ifadelerini kullandı. Hollanda merkezli CWTS Leiden Ranking sıralamasına da ilk kez girdiklerini belirten Kırışık, üniversitenin en çok atıf alan yüzde 10’luk dilimdeki akademik yayın performansıyla Türkiye’de üçüncü sıraya yükseldiğini ifade etti. Bu başarının bilimsel araştırmaların niteliğini ortaya koyduğunu söyleyen Kırışık, “Bu da neyi gösteriyor? Bilimsel araştırmalarımızın kalitesini, başarısını gösteriyor. Hocalarımızın performansını gösteriyor ve bütün dünyadan akademisyenlerin bizim hocalarımızın yayınlarına atıf yaptığını gösteriyor” dedi.Kırışık, Türkiye’deki üniversitelerin yükselişinden memnuniyet duyduklarını belirterek, “İnşallah araştırma üniversitesi olma yolculuğunda kararlı ve başarılı adımlarla ilerliyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Karabük Üniversitesinin teknoloji ve Ar-Ge ekosistemine de değinen Rektör Kırışık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle kurulan Milli Teknoloji Atölyesi’nin öğrenciler ve gençler tarafından aktif olarak kullanıldığını söyledi. Atölyenin yalnızca üniversite öğrencilerine değil, Karabük’teki lise ve ortaokul öğrencilerine de açık olduğunu belirten Kırışık, TEKNOFEST takımlarına yaklaşık 2 bin metrekarelik alan tahsis ettiklerini ve gerekli teknik donanımı sağladıklarını ifade etti. Öğrencilerin projeleri üzerinde gece gündüz çalışabildiğini vurgulayan Kırışık, “Öğrencilerimiz 7 gün 24 saat esaslı çalışıyorlar. Geceleri de orada kalıyorlar. Onlara çalışma imkânları oluşturuyoruz. Onların taleplerini alıyoruz. Ne istiyorsunuz bizden? TEKNOFEST takımı olarak onlar söylüyorlar taleplerini. O taleplerini yerine getiriyoruz” diye konuştu. Sağlanan imkânların öğrencilerin başarılarına önemli katkı sunduğunu belirten Kırışık, TEKNOFEST takımlarının sayısının da önemli ölçüde artırıldığını kaydetti.