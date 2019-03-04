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Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri Kastamonu’yu gezdi

Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof.

04 Mart 2019 Pazartesi 16:41
Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri Kastamonu’yu gezdi

Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aysun Özköse ve mimarlık fakültesi öğrencileri, Kastamonu’yu gezdi.



Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aysun Özköse, gezinin ardından yaptığı açıklamada “Başımızı döndürecek kadar çok fazla restorasyon çalışması yapılmış. Hatta Kastamonu bazı konularda daha ileride. Bundan dolayı çok mutlu oldum. Kastamonu Belediyesi mimaride yaptığı duyarlı projelerini görmekten ötürü mutlu oldum. Başımızın döneceği kadar çok fazla restorasyon çalışması yapılmış. Kastamonu korunması gereken yapı ile Safranbolu’dan daha fazla yapıya sahip bir şehir. Ancak geçmiş yıllarda kentin bu tarihi yapısına sahip çıkılmamış. Bugün yapılan restorasyon çalışmalarıyla bu işe gönül vermiş bir ekiple şehri adeta dantel gibi işlenmeye başlamış. Safranbolu’dan ayrı olarak burada kamu daha çok iş yapıyor. Ben Kastamonu halkının da konaklara sahip çıkmasını bekliyorum. Kastamonu bu hızla gittiğinde gelecekte, geçmişte kaybettiği değerlerin hepsine sahip olacak. Kastamonu’nun parlak ve ihtişamlı tarihindeki yapı taşlarının tekrara ortaya çıkması bizleri çok memnun edecek. Kastamonu’nun artık daha büyük hedefleri var. bunu göre biliyorum. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine de gireceğine inanıyorum” dedi.



Karabük Üniversitesi öğrencileri, yapılan çalışmalarda ve şehrin genel görünümünden fotoğraflar çekerek Kastamonu’dan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:41
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