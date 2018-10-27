Karabaş otu ve anasondaki şifa



Bu garip isimli, eflatun renkli çiçekleri olan karabaş otu, kalbi kuvvetlendirir. Damar sertliğini önler. Balgam söktürücüdür. Zindelik verir. Astıma da etkilidir. Yaraları olgunlaştırır. Egzema yaralarına iyi gelir. Adale ağrılarında etkilidir. Sinek kovucudur.

Kullanılışı: Dahilen, günde ikişer damla yarım fincan suya damlatılarak alınır. Haricen, masajla cilt üzerine uygulanır. Karabaş otu, Foça'nın özellikle Deniz Feneri Adacığı ve Mersinaki Koyları başta olmak üzere makilik alanlarında yetişir. Bahar ve yaz mevsiminde toplanan çiçekleri, dallarıyla kurutulup her mevsim içilir. Taze taze toplanıp hemen çayı demlenebilir. Sıcak suda demlendirilen karabaş otu ilk önce çivit mavi bir renk alır, daha sonra biraz limon sıkıldığında bardağın içindeki mavinin yerini lâl rengi alır.

Anason Esansı: Sakinleştiricidir. Hazmı kolaylaştırıcı, mide ve bağırsak gazlarını gidericidir. Göğüs yumuşatıcıdır. Estrojen etkilidir. Hanımların özel günlerine yararlıdır. Yumuşatıcıdır.

Kullanılışı: Dahilen; günde 2-10 damla bir şeker parçası üzerine damlatılarak veya bir fincan suya 4-5 damla damlatılarak günde 3 defa kullanılır. Yüksek dozlarda alınması halinde hafif başdönmesi yapar ve uyku getirir.