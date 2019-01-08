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Karabaş otu kalbe yararlı

Sıcak suda demlendirilen karabaş otu ilk önce çivit mavi bir renk alır, daha sonra biraz limon sıkıldığında bardağın içindeki mavinin yerini lâl rengi alır.

08 Ocak 2019 Salı 21:51
Karabaş otu kalbe yararlı

Bu garip isimli, eflatun renkli çiçekleri olan karabaş otu, kalbi kuvvetlendirir. Damar sertliğini önler. Kolesterol düşürücü, balgam söktürücüdür. Zindelik verir. Astıma da etkilidir. Yaraları olgunlaştırır. Egzema yaralarına iyi gelir. Adale ağrılarında etkilidir. Sinek kovucudur.

Kullanılışı: Dahilen, günde ikişer damla yarım fincan suya damlatılarak alınır. Haricen, masajla cilt üzerine uygulanır. Karabaş otu, Foça'nın özellikle Deniz Feneri adacığı ve Mersinaki Koyları başta olmak üzere makilik alanlarında yetişir. Bahar ve yaz mevsiminde toplanan çiçekleri, dallarıyla kurutulup her mevsim içilir. Taze taze toplanıp hemen çayı demlenebilir.

 

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 21:55
  1. Mersin
  2. karabaş
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