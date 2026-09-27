Roberto Carlos itiraf etti: Yüzde 99'unu kaybettim

''Kariyerimden sonraki hayatı her zaman düşündüm. Bu, bir oyuncu olarak miras bırakmak ve imajımı geliştirmek anlamına geliyor. Emekli olmaya karar verdiğimde, zaten sportif direktörlük lisansım vardı ve birçok markayla çalışıyordum. Sonra eski menajerimle ciddi bir sorun ve çok ciddi bir ailevi sorun yaşadım. Bugün, hayatımda yaşanan tüm olumsuzlukları genç oyuncularla paylaşmak istiyorum ki, benim yaptığım hataları yapmasınlar.''