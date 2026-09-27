Roberto Carlos itiraf etti: Yüzde 99'unu kaybettim
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı efsane Roberto Carlos kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Carlos "Futboldan kazandığım paranın yüzde 99'unu kaybettim.'' dedi.
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Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı efsane Roberto Carlos kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Carlos "Futboldan kazandığım paranın yüzde 99'unu kaybettim.'' dedi.
Dünya futboluna damga vuran futbolculardan olan Roberto Carlos'tan kariyerine dair önemli bir itiraf geldi.
TRT Spor’da yer alan habere göre Roberto Carlos, "Bir Perşembe gecesi gece yarısı yattım ve Cuma günü varlığından bile haberdar olmadığım bir yığın belge aldım. İşte o zaman tüm servetimi kaybettim. Hesabımı boşaltan insanlarla sorun yaşadım. Menajerler ve ailevi sorunlar yüzünden futboldan kazandığım her şeyin yüzde 99'unu kaybettim.'' sözlerini kullandı.
''Kariyerimden sonraki hayatı her zaman düşündüm. Bu, bir oyuncu olarak miras bırakmak ve imajımı geliştirmek anlamına geliyor. Emekli olmaya karar verdiğimde, zaten sportif direktörlük lisansım vardı ve birçok markayla çalışıyordum. Sonra eski menajerimle ciddi bir sorun ve çok ciddi bir ailevi sorun yaşadım. Bugün, hayatımda yaşanan tüm olumsuzlukları genç oyuncularla paylaşmak istiyorum ki, benim yaptığım hataları yapmasınlar.''
Roberto Carlos 2007 yılında Real Madrid'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Brezilyalı efsane Sivasspor ve Akhisarspor'da teknik direktör olarak görev yapmıştı.
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