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Aktüel Kara yollarında son durum
Aktüel

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 08:34:00 -
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM otoyolunun Gümüşova-Kavacık Kavşağı'ndaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatleri arasında şerit daraltması yapılıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 1-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya Ayrımı-Bala-Kaman yolunun 19-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden Ankara-Bala istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Yozgat-Kırıkkale yolunun 0-7. kilometrelerinde ve Tokat-Sivas yolunun 3-7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 68-70. kilometrelerinde Maden Köprüsü ve bağlantı yolları yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 15-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım sol şeritten iki yönlü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerinde yol yapım çalışması devam ettiğinden ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Isparta-Antalya yolunun 13-14. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Isparta yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

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