  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kara yollarında son durum
Aktüel

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 08:40:00 -
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Akçakoca-Düzce yolunun 6. kilometresindeki heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı. Bu kesimde ulaşım Düzce-Yığılca-Alaplı güzergahından sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı-Lalapaşa kavşaklarında alt geçit imalatı dolayısıyla Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

İzmir çevre yolunun Bornova istikameti Cengizhan Mahallesi'ne katılım yolu, İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Kavşağı yapım işi sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı hattı kullanılarak gerçekleştiriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 33-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

İzmit-Sakarya yolu üzerindeki Sarıdere Köprüsü'nde  bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Turgutlu-Salihli-Uşak yolunun 46-47. kilometrelerinde (Ankara istikameti) üst geçit genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler yan yollara yönlendiriliyor.

Giresun-Trabzon yolunun 29. kilometresindeki Eynesil Tüneli'nde saat 20.00'ye kadar devam edecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Serik-Manavgat yolunun 27-29. kilometrelerinde Manavgat Sanayi Kavşağı'ndaki bakım ve onarım çalışması dolayısıyla Antalya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım yan yoldan sürdürülüyor.

Tavşanlı-Emet yolunun 15-16. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 66-68. kilometrelerindeki şev akıntıları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya basını yakından takip ediyordu! Selçuk Bayraktar bombayı patlattı
Teknoloji

Dünya basını yakından takip ediyordu! Selçuk Bayraktar bombayı patlattı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, dünya basının yakından takip ettiği AKINCI TİHA PT-3'ün bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği..
Her şey birkaç saat içinde yaşandı! Lüks aracın fiyatını görenler telefona sarıldı
Yaşam

Her şey birkaç saat içinde yaşandı! Lüks aracın fiyatını görenler telefona sarıldı

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Bir galerinin araç ilanını 'Biz alacağız arabayı siteden kaldırın' di..
Külliye'de altın zirvesi! Dönmez, Erdoğan'a brifing verdi
Ekonomi

Külliye'de altın zirvesi! Dönmez, Erdoğan'a brifing verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve bakanlara başta altın, gümüş ve bakır olmak üzere madencilik ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay