Kara yollarında durum13 Ağustos 2019 Salı 09:16
ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları arasında bulunan bağlantı yolu üzerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpü'nden 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.
Edirne-İstanbul yolunun Çorlu Emlak Konutları kavşağındaki yapım çalışmaları dolayısıyla Edirne yönünde ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Ankara-Çankırı yolunun 13-16 kilometreleri arasındaki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yollarından sağlanıyor.
Edirne-Kırklareli yolunun 10-24 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Muğla-Kale yolunun 36-41 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan yolunun 33-35 kilometreleri arasındaki üst geçit köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle 30 Eylül'e kadar bölünmüş yolun her iki yönünde yol trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Nevşehir-Niğde yolunun 6-14 kilometreleri arasındaki üst yapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Yozgat-Sivas yolunun 34-35 kilometrelerindeki köprü ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun her iki yönünden ve tek şeritten izin veriliyor.
İskilip-Çorum yolunun 20-24 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışması nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
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