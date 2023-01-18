Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresindeki üst geçit onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Gölköy-Mesudiye yolunun 27-29 ve 46-47, İspir-İkizdere yolunun 6-10, Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.
Piraziz-Giresun-Espiye yolunun 32-55. kilometrelerindeki Keşap, Geçilmez ve Arıdurak tünellerinde yapılacak elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.
Elmalı-Finike yolunun 41-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 7-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde, Kuruçay Köprüsü'ndeki çalışma sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.