Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde şerit daraltması yapılıyor.
Eceabat-Gelibolu yolunun 54-56. kilometrelerinde Çanakkale Köprüsü'nün korkuluk onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Tekirdağ yönünden gidiş-geliş olarak sürdürülüyor.
Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-32. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Çorum-Ankara yolunun İskilip-Osmancık kavşaklarında farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Bursa-Yalova yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Yalova istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Tirebolu-Doğankent yolunun 2-20. kilometrelerinde şev temizlik çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Diyarbakır-Silvan yolunun 50-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Söğüt-Seydikemer yolunun 2-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.