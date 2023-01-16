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Gündem Kara yollarında durum
Gündem

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 08:28:00 -
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde şerit daraltması yapılıyor.

Eceabat-Gelibolu yolunun 54-56. kilometrelerinde Çanakkale Köprüsü'nün korkuluk onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Tekirdağ yönünden gidiş-geliş olarak sürdürülüyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-32. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Çorum-Ankara yolunun İskilip-Osmancık kavşaklarında farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bursa-Yalova yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Yalova istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 2-20. kilometrelerinde şev temizlik çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 50-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Söğüt-Seydikemer yolunun 2-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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