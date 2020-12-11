ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Kırıkkale yolunun 10-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Serik-Manavgat yolunun 22. kilometresindeki Manavgat Batı Köprülü Kavşağı ile Migros Kavşağı Köprüsü arasında köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple yolun Alanya istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 19-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Gaziantep çevre yolunun İbrahimli-Kilis kavşaklarında köprülü kavşak ve alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Balıkesir-Susurluk yolunda, DDY-3 Köprüsü'ndeki genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

İzmit-Kandıra yolunun 0-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Maçka yolunun 0-3. kilometrelerinde asfalt ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde 20.00-08.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ordu yolunun 9-11. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki hasarlı köprülerin derzlerinin tamir çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 1-2. kilometrelerinde Ankara-Niğde-Kırşehir Otoyol Kavşağı bağlantı yolu çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-4. kilometrelerinde Beyşehir çevre yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.







