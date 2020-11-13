ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kılıç-Orhangazi kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyol İstanbul-Ankara istikametinde Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılıyor. Sürücüler D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze gişelerinden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşakları 2. kilometresinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları devam ediyor. Bundan dolayı otoyolun İstanbul istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gaziantep çevre yolunun İbrahimli-Kilis kavşaklarında köprülü kavşak ve alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nda Acıkuyu bağlantı yolu çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 19-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 10-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yozgat-Sorgun yolunun 0-15. kilometrelerinde orta hendek çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Fatsa-Ordu yolunun 55. kilometresindeki Gülyalı Köprüsü'nün yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.