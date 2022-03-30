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Medya Kara Tahta oyuncuları kimler? Kara Tahta dizisi hangi isimler var?
Medya

Kara Tahta oyuncuları kimler? Kara Tahta dizisi hangi isimler var?

TRT 1 ekranlarında yayımlanacak olan yeni dizi Kara Tahta'nın konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki, Kara Tahta başrolde kimler var? Kara Tahta gerçek olayları mı anlatıyor?

Yeniakit Publisher
2022-03-30 09:42:00 -
Kara Tahta oyuncuları kimler? Kara Tahta dizisi hangi isimler var?

TRT 1 yeni bir diziyi izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Fragmanları yayımlanan dizinin konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Peki, Kara Tahta nerede çekildi?

Kara Tahta oyuncuları kimler? Kara Tahta dizisi hangi isimler var?

TRT 1'in yeni dizisi Kara Tahta ilk bölümüyle 30 Mart Çarşamba akşamı ekranlara gelecek. ÜS Yapım imzalı dizinin yönetmenliğini Ender Mıhlar yürütüyor. Erkan Birgören ise Kara Tahta'nın senaryosunu üstlendi.

Çekimleri 165 yıllık tarihi Edirne Lisesi'nde gerçekleştirilen dizi Atlas ve Irmak'ın aşk hikayesini konu alacak. Lise zamanında sürekli zorbalığa uğrayan Atlas, yıllar sonra matematik öğretmeni olur ve kendi okuduğu okula atanır. Atlas eski aşkı Irmak'la yüzleşmek zorunda kalır.

Furkan Andıç - Atlas

Miray Daner - Irmak

Cengiz Bozkurt - Arif

Çiçek Dilligil - Sevgi

Mine Tüfekçioğlu - Ülfet

Onur Durmaz - Cafer

Selen Uçer - Münevver

Kerem Arslanoğlu - Bekir

Taylan Meydan - İskender

Nizam Namidar - Hikmet

Yasemin Yazıcı - Esra

Veda Terzioğlu - İrem

Murat Danacı - Harun

Ömer Faruk Uluocak - Nevzat

Eylül Uğan - Aylin

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