Kara Tahta oyuncuları kimler? Kara Tahta dizisi hangi isimler var?
TRT 1 ekranlarında yayımlanacak olan yeni dizi Kara Tahta'nın konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki, Kara Tahta başrolde kimler var? Kara Tahta gerçek olayları mı anlatıyor?
TRT 1 yeni bir diziyi izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Fragmanları yayımlanan dizinin konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Peki, Kara Tahta nerede çekildi?
Kara Tahta oyuncuları kimler? Kara Tahta dizisi hangi isimler var?
TRT 1'in yeni dizisi Kara Tahta ilk bölümüyle 30 Mart Çarşamba akşamı ekranlara gelecek. ÜS Yapım imzalı dizinin yönetmenliğini Ender Mıhlar yürütüyor. Erkan Birgören ise Kara Tahta'nın senaryosunu üstlendi.
Çekimleri 165 yıllık tarihi Edirne Lisesi'nde gerçekleştirilen dizi Atlas ve Irmak'ın aşk hikayesini konu alacak. Lise zamanında sürekli zorbalığa uğrayan Atlas, yıllar sonra matematik öğretmeni olur ve kendi okuduğu okula atanır. Atlas eski aşkı Irmak'la yüzleşmek zorunda kalır.
Furkan Andıç - Atlas
Miray Daner - Irmak
Cengiz Bozkurt - Arif
Çiçek Dilligil - Sevgi
Mine Tüfekçioğlu - Ülfet
Onur Durmaz - Cafer
Selen Uçer - Münevver
Kerem Arslanoğlu - Bekir
Taylan Meydan - İskender
Nizam Namidar - Hikmet
Yasemin Yazıcı - Esra
Veda Terzioğlu - İrem
Murat Danacı - Harun
Ömer Faruk Uluocak - Nevzat
Eylül Uğan - Aylin