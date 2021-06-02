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Sağlık Kara mantar hastalığı ne? Kara mantar hastalığı neden olur? Siyah mantar hastalığı belirtileri neler?
Sağlık

Kara mantar hastalığı ne? Kara mantar hastalığı neden olur? Siyah mantar hastalığı belirtileri neler?

Siyah mantar enfeksiyonu nedir? Kara mantar hastalığı nedir? Kara mantar hastalığı neden olur, kara mantar hastalığı belirtileri son günlerde bir hayli merak edilen konular arasında yer almakta. Komşumuz Irak’ta kara mantar hastalığı sonucu ölüm haberlerinin gelmesiyle birlikte gözler bir kez daha kara mantar hastalığının ne olduğuna çevrildi. Mukomikoz yani kara mantar hastalığı tedavisi var mı? Kara mantar hastalığı tedavisi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-06-02 08:46:00 - 2021-06-02 08:46:39
Kara mantar hastalığı ne? Kara mantar hastalığı neden olur? Siyah mantar hastalığı belirtileri neler?

Kara mantar hastalığı neye denir? Hindistan'da 200'den fazla kişinin ölümüne yol açan siyah mantar enfeksiyonu, Mısır'dan sonra Irak'ta da görüldü. Irak’ın Zikar vilayetinde ölen bir kişide siyah mantar enfeksiyonu tespit edildi. Irak’ın güneyindeki Zikar vilayetinin merkezi Nasiriye’de, ölen bir kişide siyah mantar enfeksiyonu (mukormikoz) tespit edildi. Ülkedeki ilk vakada ölüm nedeni rapora da siyah mantar enfeksiyonu olarak yazıldı. Peki siyah mantar enfeksiyonu nedir?

Kara mantar hastalığı nedir?

Siyah mantar hastalığı nediri? Mukormikoz yani kara mantar nadir görülen bir enfeksiyon. Mukormiset adı verilen bir küf grubu neden oluyor. Uzmanlara göre, bu mantarlar çevrede, özellikle toprakta ve yapraklar, kompost yığınları veya çürümüş odun gibi çürüyen organik maddelerde yaşıyor. Bunlar solunduğunda sinüsleri veya akciğerleri yaygın olarak etkileyen enfeksiyona yakalanma olasılığı yükseliyor. Bunun "fırsatçı bir enfeksiyon" olduğunu söyleyen ve "Mukormikoz, vücudu istila eden hızlı yayılan bir kanser gibi" görüşünü de paylaşan doktorlar, hastalıklarla mücadele eden veya vücudun enfeksiyonlarla savaşma kabiliyetini azaltan ilaçlar kullananları etkilediğini vurguluyor.

Uzmanlara göre, COVID-19 tedavisinde kullanılan steroid’ler bu duruma yol açıyor olabilir. Zira ilaçlar bağışıklığı azaltıp kandaki şeker miktarını artırarak duyarlılığı yükseltiyor. COVID-19'lu hastaların bağışıklığı bir hayli zayıflayabiliyor. Mukormikoz enfeksiyonlarının çoğu, diyabetli veya altta yatan ve saptanamayan yüksek kan şekeri olan COVID-19 hastalarında görüldü.

Kara mantar hastalığı belirtileri neler?

Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyine (ICMR) göre, yaygın belirtileri arasında özellikle yüz bölgesinde şişlik, göz ya da burun çevresinde kızarıklık, görme bozukluğu, siyah lekeler, bazen ağrı, ateş, öksürük, nefes darlığı gibi durumlar yer alıyor.

Kara mantar hastalığı tedavisi var mı?

Semptomlardan şüphelenildiğinde gecikmeden hastaneye başvurulması öneriliyor. Bu noktada öncelik, başka hastalıklar varsa onun kontrol altına alınması ve hızla tedaviye devam edilmesi. Maddi olarak da maliyeti yüksek olan bu enfeksiyonun birincil tedavisi ise uzun süreli mantar önleyici ilaca ek olarak enfekte dokunun cerrahi müdahaleyle çıkarılması.

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