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Sağlık Kara mantar hastalığı en çok onları etkiliyor
Sağlık

Kara mantar hastalığı en çok onları etkiliyor

Hindistan’da çok sayıda kişinin ölümüne yol açan kara mantar hastalığının en çok şeker hastalarını etkilediği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 00:55:00 -
Kara mantar hastalığı en çok onları etkiliyor

Hindistan'da kara mantar kabusu devam ediyor. Koronavirüsü atlatan kişilerde görüldüğü belirtilen kara mantarla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Uzmanlar söz konusu salgın nedeniyle yeni hastaların yaklaşık yüzde 60'ının gözlerinden biri veya her ikisini kaybettiğini bildirdi. Hastalığın en çok etkilediği risk grubu hakkında da bilgilendirmede bulunuldu.

Şeker hastaları risk grubunda

Hindistan'da on binlerce hastada görülen bu hastalık şimdiden çevre ülkelere yayılırken uzmanlar 'kara mantar'a karşı en savunmasız grubu açıkladı. BBC'de yer alan habere göre hastalığın, koronavirüs tedavisinde kullanılan stereoidlerle bağlantılı olduğu aktarılıyor. Doktorlar, özellikle diyabet hastalarının risk grubunda olduğunu söyledi.

Güçlü şekilde bağlantılı

Manchester Üniversitesi'nden Dr. David Denning, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mukormikoz, zayıf kontrol edilen diyabetle güçlü bir şekilde bağlantılıdır" ifadesine yer verdi.

Hastalığın belirtileri neler?

Yüzde şişlik ve siyah lezyonlar enfeksiyon belirtileri arasında sıralanıyor. Bazı kaynaklarda göz kararması veya renk değişikliği, bulanık veya çift görme, göğüs ağrısının da belirti olabileceği öne sürüldü.

 

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Yorumlar

deniz

değişik değişik hastalıklar çıkıyor duymadığımız ahhh batı devletleri aç gözlü köpekler doymadınız hastalık yap yay labarotuvarda aşağılıklar aç gözlüler o gözlerinizi biz çıkartacağız başta haçlılar siyonistler mason boklar topunuzu bulup böcek gibi ezeceğiz TÜRKE BİAT EDECEKSİNİZ... masonlar sizlerin tek gözünüze osmanlı kılıcını sokacağız nereye kaçarsanız kaçın fareler lağım fareleri kanalizazyon fareleri sizleri görüyoruz böcek gibi postalımız ile ezeceğiz hamam böceği gibi... lannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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SUZAN

ALLAH CEZALARINI VERSIN YA BU PİSLERIN.SIMDI DE BU ÜLKEDE BU HORTLADI.HEP PİS ÜLKELERDE,ALLAH INANCI OLMAYAN YERLERDE BASLIYOR.BU NASIL BIR KORKUNC HASTALIK YA.ALLAH AFFETSIN AMA ÖLÜM DAHA TEMİZ,GOZLERI OYUYORLARMIŞ.COK KORKUNC COK.
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