Kara mantar hastalığı en çok onları etkiliyor

Hindistan'da kara mantar kabusu devam ediyor. Koronavirüsü atlatan kişilerde görüldüğü belirtilen kara mantarla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Uzmanlar söz konusu salgın nedeniyle yeni hastaların yaklaşık yüzde 60'ının gözlerinden biri veya her ikisini kaybettiğini bildirdi. Hastalığın en çok etkilediği risk grubu hakkında da bilgilendirmede bulunuldu.

Şeker hastaları risk grubunda

Hindistan'da on binlerce hastada görülen bu hastalık şimdiden çevre ülkelere yayılırken uzmanlar 'kara mantar'a karşı en savunmasız grubu açıkladı. BBC'de yer alan habere göre hastalığın, koronavirüs tedavisinde kullanılan stereoidlerle bağlantılı olduğu aktarılıyor. Doktorlar, özellikle diyabet hastalarının risk grubunda olduğunu söyledi.

Güçlü şekilde bağlantılı

Manchester Üniversitesi'nden Dr. David Denning, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mukormikoz, zayıf kontrol edilen diyabetle güçlü bir şekilde bağlantılıdır" ifadesine yer verdi.

Hastalığın belirtileri neler?

Yüzde şişlik ve siyah lezyonlar enfeksiyon belirtileri arasında sıralanıyor. Bazı kaynaklarda göz kararması veya renk değişikliği, bulanık veya çift görme, göğüs ağrısının da belirti olabileceği öne sürüldü.