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Aktüel Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasına devam edildi
Aktüel

Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-18 19:19:55 -
Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahındaki eylemlerine ilişkin 132 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ile bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulurken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunma yapan sanık eski üsteğmen Bayram Üstündağ, 15 Temmuz 2016 günü görev yeri olan Kara Kuvvetleri Karargahında kamuflajlı olmasının şüpheli olarak algılandığını, ancak daha önce de kamuflajla mesai yaptığını ifade etti.

Yargının bağımsız olmadığı iddiasında bulunan Üstündağ, gözaltı ve yargılama sürecinde hukuk dışı uygulamalarla karşılaştığını ileri sürdü.

Sanık Üstündağ, tanık ve bazı sanıkların hakkında verdiği aleyhteki beyanları kabul etmediğini bildirerek, kendisine "iftira" atıldığını savundu.

Olay günü karargaha terör saldırısı yapılacağı yönündeki söylem üzerine silah aldığını, darbe girişiminden habersiz olduğunu öne süren Üstündağ, 15 Temmuz'dan önce darbeye hazırlık kapsamında bir faaliyetle de karşılaşmadığını ifade etti.

Darbe girişiminde yer almadığını savunan Bayram Üstündağ, olaylar sırasında askerlerine bu yönde bir emir vermemesinin ve kendi sorumluluğundaki silahların kullanılmamasının bunun kanıtı olduğunu savundu.

Sanık Üstündağ, dava dosyasına giren ankesörlü ve ardışık arama kayıtlarının da FETÖ kapsamında olmadığını, daha önce görev yaptığı askeri birliklerdeki erler tarafından aranmış olduğunu iddia etti.

Esas hakkındaki mütalaada şahsını suçlu çıkaracak somut bir delil bulunmadığını iddia eden Üstündağ, üzerine atılı suçları kabul etmedi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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