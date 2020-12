Kara kartal 3 puana ikinci yarıda uçtu

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanan maç, ev sahibi siyah-beyazlı ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 18. dakikada De Souza'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Mensah'ın kontrol etmeye çalıştığı top, takım arkadaşı Aboubakar'ın önünde kaldı. Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyuncuların ofsayt beklentisiyle durduğu pozisyonda Aboubakar'ın etkisiz vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi. Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Beşiktaş, Süper Lig’in 13. haftasında, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Vodafone Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaşlı oyuncu Vincent Aboubakar (14), attığı golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı ) 22. dakikada N'Koudou'nun sol çaprazdan ortasında arka direkte müsait durumdaki Aboubakar ve Welinton'un dokunamadığı top auta gitti. 40. dakikada kaleci Ersin Destanoğlu'nun kısa düşen pasında topla buluşan Gomes'in sert şutunda, Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı tokatladı. Sol çaprazda meşin yuvarlağı önünde bulan Ömer Şişmanoğlu'nun vuruşu istediği gibi olmayınca, top taca çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarı 53. dakikada Gomes'in topuk pasıyla ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Rashad Muhammed'in şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kontrol etti. 57. dakikada Mensah'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Necip Uysal, ceza alanına girdiği anda Ömer Şişmanoğlu ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 59'uncu dakikada penaltıyı kullanan Aboubakar, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 63. dakikada Beşiktaş, ani geliştirdiği atakla farkı ikiye çıkardı. Rakibin korneri sonrası hızlı çıkan siyah-beyazlı takımda Aboubakar'ın pasıyla topla buluşan Mensah, ceza alanına girdiği anda müsait durumdaki N'Koudou'ya pasını verdi. Bu oyuncu rahat bir şekilde topu filelere attı: 2-0 68. dakikada Ghezzal'ın ceza alanı içinde sağ çaprazdan şutunda, Mehmet Murat Uçar'a çarpan top kornere gitti.

70. dakikada Vida, şık bir vuruşla takımını 3-0 öne geçirdi. Ghezzal'ın sağdan ortasında ön direkte topla buluşan Vida, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

71. dakikada Hutchinson ile iyi paslaşan Aboubakar, ceza alanında aldığı meşin yuvarlağı plase bir vuruşla filelerle buluşturdu: 4-0 86. dakikada Rashad Muhammed'in ceza alanı içinde kaleyi cepheden gördüğü pozisyondaki sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı tokatladı. Vida, dönen topu kornere gönderdi. Beşiktaş, karşılaşmayı 4-0 kazandı. İç sahada üst üste 4. galibiyet Beşiktaş, evinde üst üste 4. galibiyetini aldı.

Ligde ilk iki iç saha maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, ardından konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0 ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da 4-0 yendi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3 maç sonra yendi Siyah-beyazlı takım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3 maç sonra yendi. Ligde 2018-2019 sezonundaki ilk maçta rakibini deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, evindeki karşılaşmadan ise 1-1 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleştiği rakibine iki karşılaşmada da 3-2 yenilmişti. 12 dakikada 4 gol Beşiktaş, ilk yarıda zorlandığı rakibi karşısında ikinci yarıda üst üste goller buldu.

Siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda 12 dakikada 4 gol bularak rahat bir galibiyet aldı. Rakibi karşısında 59. dakikada Vincent Aboubakar'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, 63. dakikada Georges-Kevin N'Koudou, 70. dakikada Domagoj Vida ve 71. dakikada bir kez daha Aboubakar ile fileleri havalandırdı. Bu sezonki en farklı galibiyet Beşiktaş, bu sezonki en farklı galibiyetini de Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında aldı. Sezonun ilk maçında Trabzonspor'u 3-1 yenen siyah-beyazlı ekip; Yukatel Denizlispor ve Medipol Başakşehir'i 3-2, Yeni Malatyaspor'u 1-0, Fenerbahçe'yi 4-3 ve Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmişti. Aboubakar gol serisini 5 maça çıkardı Beşiktaş'ı 59. dakikada penaltıdan 1-0 öne geçiren Vincent Aboukar, gol atma serisini 5 maça çıkardı. Gol serisine 7. haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla başlayan Aboubakar, ardından oynanan Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında fileleri havalandırdı.

Ligin 6. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında da gol bulan Aboubakar, bu sezonki gol sayısını 8'e çıkardı. Beşiktaşlı oyuncular, maç sonrası taraftar fotoğraflarının bulunduğu LED tribününe giderek galibiyeti alkışlarla kutladı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 10 maçtır kazanamıyor Beşiktaş'a 4-0 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı. Süper Lig'deki son galibiyetini 3. haftada Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 3-1 yenerek alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, son 10 maçta 7 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ayrıca üst üste 4. kez yenildi. Ligde 8. kez yenilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 9 puanla son sırada yer aldı.

Beşiktaş cephesi Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, ikinci yarıda iyi oynayarak sonuca gittiklerini söyledi.Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, farklı iki yarı oynadıklarını belirterek, "İlk yarıda iyi savunma yapan takıma karşı oynadık, oyunu açmakta zorlandık. Golü erken bulsaydık açardık. Bambaşka bir ikinci yarı oynadık. Rakip öne çıkmayı tercih edince çabuk rakip kaleye giden oyuncularımızı iyi değerlendirdik ve 3 puanı aldık." dedi. İlk yarının 0-0 bitmesinin ardından oyuncularıyla devre arasında maçın nasıl kazanılacağı yönünde bir konuşma yaptığını kaydeden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncularımla devre arasında bu tür maçların nasıl oynanması gerektiğini konuştuk. Maçı kazanabileceğimizle ilgili konuştuk. Bireysel performansın yukarı çıkması gerektiğini, daha önde ve birlikte oynamamız gerektiğini konuştuk. İkili mücadeleyi kazanmamız ve baskılı oynamamız gerektiğini belirttik. Bu maçlar zordur. Atmosfer yok, taraftar yok. Kolay değil. Herkes koşuyor, iyi savunma yapıyor. Erken gol oyunu çok farklı yere getirir. Golü bulamayınca her dakika oyun sıkışıyor." "Her oyuncumuzun gol atmasını istiyoruz" Forvet hattında oynayan oyuncuların başarılı performans gösterdiği ve ligin en çok gol atan takımı durumuna geldiklerinin hatırlatılması üzerine Yalçın, "Sadece forvet hattı gol atmaz. Takımda gol atacak bir sürü oyuncu var. Ofansta 8-9 oyuncumuz var, herkes gol atar. Bugün stoperde oynayan Vida gol attı. Her oyuncumuzun gol atmasını istiyoruz, sadece hücum hattının atmasını istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray derbisine kadar rahat bir fikstürün olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Yalçın, "Uzun vadeli plan yapmayalım. Perşembe günü oynayacağımız Ankaragücü maçını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. "Atılmayacağım, itirazımın boyutu her zaman saygılı bir şekilde olacak" Fatih Karagümrük maçında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hakem tarafından tribüne gönderildiğinin hatırlatılarak, hakemlerle teknik adamlar arasındaki diyaloğun nasıl olması gerektiği sorusuna Yalçın, şu yanıtı verdi: "Benimle ilgili televizyonda 'Sergen hoca niye atılmadı' diye algı yapıyorlar. Atılmama ne kadar meraklıymışsınız. Ben daha önce atıldım. Siz benim atılacağıma nereden karar veriyorsunuz? Kenardan dördüncü hakemle seviyeli şekilde tartışıyoruz ve itiraz ediyoruz. Küfür etmiyorum, hakaret etmiyorum, neden atılayım? Niye zorla attırmaya çalışıyorsunuz. Kenarda ne olduğunu bilmiyorsunuz televizyondan konuşuyorsunuz. Ben atılınca rahatlayacak mısınız, başınız göğe erecek mi?" Teknik adamların da maçlar sırasında farklı tepkiler verebildiğini anlatan Yalçın, "Bu her zaman olmuyor. Sıkıntılı, tansiyonu yüksek maçlarda yaşıyoruz. Ben de atılabilirim, bu yaptığımız işin doğasında var. Israrla televizyonda algı yapmaya çalışıyorsunuz. Atılmayacağım, itirazımın boyutu her zaman saygılı bir şekilde olacak." diyerek sözlerini tamamladı.