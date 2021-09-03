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Ekonomi Kara kara düşündüren virüse karşı Türk formülü!
Ekonomi

Kara kara düşündüren virüse karşı Türk formülü!

2014 yılında Ürdün ve İsrail'de ortaya çıkan, ardından Türkiye'deki seralarda görülen ve fideleri çürüterek domates tarımına zarar veren virüse karşı yerli tohum geliştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 07:23:00 -
Kara kara düşündüren virüse karşı Türk formülü!

İlk olarak 2014 yılında Ürdün ile İsrail'de ortaya çıkan, daha sonra da Türkiye'de domates fidelerini çürüten 'Domates Kahverengi Meyve Buruşukluk Virüsü’ne (ToBRFV) karşı üretilen yerli tohum, dayanıklı ürün sağlayacak. Yaklaşık 2 yıldır moleküler viroloji laboratuvarındaki çalışmalarla virüse dayanıklı hâle getirilen domatesin tabii ve sağlıklı olması sağlanacak. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tohumculuk ve Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATOM) Müdürü Doçent Dr. Hakan Fidan, tohumun genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) sınıfında olmadığını, ürünlerin tamamen doğal olduğunu söyledi.

İhracatçıya faydalı olacak

Yerli tohum geliştirilmesinin ihracata önemli katkı sağlayacağını söyleyen Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan "Rusya ile her yıl bazı problemler gündeme geliyor. Bizim medyamızda ilaç kalıntısı deniyor ama iadeler genellikle domates kalitesini düşüren ve halk dilinde 'Domates Kelebeği' denen Tuta Absoluta larvaları nedeniyle yapılıyor. Aslında insan sağlığına zararlı değil ama Rusya kendi üreticisini korumak istiyor" dedi. Geliştirilen yeni tohumun Türkiye'den bu ülkelere giden ürünlere yayılacağına inandığını söyleyen Prof. Yazgan “Virüse dayanıklı tohum sevindirici. Mutasyonlara karşı da geliştirilecektir mutlaka" diye konuştu.

 TÜBİTAK yönetiminde geliştirilen tohumun deneme ihracatı başladı. Virüse dayanıklı tohumun domates tarımını sürdürülebilir hâle getireceğini söyleyen yetkililer “İtalya, İspanya, Meksika, ABD, Orta Doğu ülkelerine göndermeye başladık. Tescilin ardından ticaret başlayacak” dedi.

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