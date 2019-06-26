Kara Harp Okulu davasında cezalar belli oldu
Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimi davasında, olay tarihinde okul dekanı olan eski tuğgeneral Kerim Acar ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.26 Haziran 2019 Çarşamba 10:48
Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimi davasında, olay tarihinde okul dekanı olan eski tuğgeneral Kerim Acar ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimi davasında 19 sanık ağırlaştırılmış müebbete, 28 sanık müebbet hapse mahkum edildi.
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