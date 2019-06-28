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Kara Fatma gerçekte kimdir? Kara Fatma ne zaman yaşadı? Kara Fatma İsmini kim verdi?

İstanbul'da metroda başörtülü bir kadına hakaretler edip Kara Fatma diyecek kadar aşağılık ve bir o kadar da ırkçı zihniyete sahip zavallı kadının, tesettürlü bir kadına Kara Fatma demesine metroda bulunan bir erkeği tepkisini çekmişti. Kara Fatma diyerek örtülü bir kadına hakaretler yağdıran bir şahıs, sosyal medyada büyük tepki çekti. Peki Kara Fatma gerçekte kimdir? Kara Fatma ne zaman yaşadı? Kara Fatma İsmini kim verdi?

28 Haziran 2019 Cuma 11:10
Kara Fatma gerçekte kimdir? Kara Fatma ne zaman yaşadı? Kara Fatma İsmini kim verdi?

İstanbul'da metroda başörtülü bir kadına hakaretler edip Kara Fatma diyecek kadar aşağılık ve bir o kadar da ırkçı zihniyete sahip zavallı kadının, tesettürlü bir kadına Kara Fatma demesine metroda bulunan bir erkeği tepkisini çekmişti. Kara Fatma diyerek örtülü bir kadına hakaretler yağdıran bir şahıs, sosyal medyada büyük tepki çekti. Peki Kara Fatma gerçekte kimdir? Kara Fatma ne zaman yaşadı? Kara Fatma İsmini kim verdi?

Kara Fatma-Fatma Seher Erden kimdir?

Fatma Seher Erden 1888’de Erzurum’da doğdu. Kocası Ahmet Bey'in subay olması sebebiyle kendisi de bir asker hayatı yaşadı. Balkan Savaşı'na katıldı. Eşi Binbaşı Ahmet Bey Sarıkamış'ta şehit oldu. Fatma Seher Erden, 1919'daki kongre günlerinde Sivas'a giderek Mustafa Kemal'le görüştü. Mustafa Kemal, Fatma Seher Erden'i Milis Müfreze Komutanı olarak batı cephesinde görevlendirdi. Fatma Seher Erden artık 'Kara Fatma' olarak tanınacaktı. Aldığı talimatla İstanbul'a giden Kara Fatma silah ve adam kaçırma faaliyetlerinde bulundu. İzmir'in Yunan işgaline uğraması üzerine İzmir'e geçerek kurtuluş için savaştı. Birçok cephede savaştı Balkan Savaşı ile birlikte başlayan macerası, Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi, 1. ve 2. İnönü Müharebeleri, Sakarya ve Dumlupınar Meydan Savaşları ve Büyük Taarruz’da devam etti. Bu cephelerde önemli görevler üstlendi.

Batı Cephesi Milis Müfreze Komutanı’dır 1919 yılında Sivas’ta Mustafa Kemal Atatürk ile görüşen ve Batı Cephesi Milis Müfreze Komutanı olarak atanan Kara Fatma, İstanbul ve çevresindeki birçok silah ve adam kaçırma görevini başarıyla yaptı. Çatışmadan asla kaçmayan yapısı yüzünden Büyük Taarruz’un başlarında esir düştü. Ama kaçmayı başardı ve tekrar ordusunun başına geçti. Yunan Ordusu’nun Bursa’dan çıkarılmasında önemli bir rol oynadı. 1912 yılında çavuş rütbesiyle başladığı askerliğini İstiklal Harbi sonrası üstteğmen rütbesiyle tamamladı. İstiklal Harbi madalyası ile ödüllendirildi. Emekli maaşını Kızılay’a bağışladı. Yıllarını mücadele ile geçiren Kara Fatma, 1955 yılında geçirdiği bir rahatsızlık sonrası 11 gün yattığı Darülaceze’de 2 Temmuz günü, 67 yaşında hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:10
  1. Sivas
  2. Sakarya
  3. Ordu
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Erzurum
  7. Bursa
  8. Kara Fatma gerçekte kimdir?
  9. Kara Fatma ne zaman yaşadı?
  10. Kara Fatma İsmini kim verdi?
  11. Fatma Seher Erden kimdir?

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