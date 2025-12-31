Kar yolları kapattı ama o engelleri aştı! Muş'ta nefes kesen operasyon: Kronik hasta dev ambulansla böyle kurtarıldı
Muş'ta dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, nefes darlığı çeken kronik hasta için sağlık ekipleri zamanla yarıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, hastanın özel durumu ve zorlu kış şartlarını göz önünde bulundurarak bölgeye tam donanımlı obez ambulansı sevk etti. Normal araçların ilerlemekte güçlük çektiği yollarda, özel ekipmanlara sahip dev ambulans hastaya ulaşmak için tüm sınırları zorladı.
Muş’ta kronik rahatsızlıkları bulunan ve nefes darlığı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvuran hasta, özel donanımlı obez ambulansla hastaneye sevk edildi.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan başvurunun ardından harekete geçen sağlık ekipleri, hastanın genel durumunu değerlendirerek özel donanımlı obez ambulansı ivedilikle adrese sevk etti. Ekipler, gerekli tıbbi müdahaleleri yaparak hastayı güvenli şekilde ambulansa aldı.
Vatandaşın Muş Devlet Hastanesi’ne güvenli bir şekilde nakli sağlanırken, hastanede tedavisine başlandığı bildirildi.