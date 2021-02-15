Kar yağışı oranları nasıl etkiledi? İşte İstanbul barajlarında son durum
İstanbul'da pazar günü etkisini gösteren kar yağışı barajlardaki doluluk oranını arttırdı. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 47.20'ye yükseldi.
İstanbul'da baraj doluluk oranı, kar yağışlarının ardından yükselmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 47.20'ye yükseldi.
Bir ayda 26 puan arttı
Ocak ayında yüzde 20'nin altına kadar gerileyen baraj doluluğu böylece bir ay içinde 26 puanlık artış kaydetti.