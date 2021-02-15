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Yaşam Kar yağışı oranları nasıl etkiledi? İşte İstanbul barajlarında son durum
Yaşam

Kar yağışı oranları nasıl etkiledi? İşte İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'da pazar günü etkisini gösteren kar yağışı barajlardaki doluluk oranını arttırdı. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 47.20'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 11:09:00 -
Kar yağışı oranları nasıl etkiledi? İşte İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'da baraj doluluk oranı, kar yağışlarının ardından yükselmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 47.20'ye yükseldi.

Bir ayda 26 puan arttı

Ocak ayında yüzde 20'nin altına kadar gerileyen baraj doluluğu böylece bir ay içinde 26 puanlık artış kaydetti.

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