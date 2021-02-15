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Yaşam Kar yağışı barajları doldurdu mu?
Yaşam

Kar yağışı barajları doldurdu mu?

İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı, barajlardaki doluluk oranınına etki edip etmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kar yağışı sonrası İstanbul barajlarında son durum ne? Kar yağışı barajları doldurdu mu?

Yeniakit Publisher
2021-02-15 19:14:00 -
Kar yağışı barajları doldurdu mu?

İstanbul'da baraj doluluk oranı, kar yağışlarının ardından yükselmeye devam ediyor. İSKİ baraj doluluk oranında artış yaşandı mı? İşte kar yağışı sonrası İstanbul baraj doluluk oranı...

Kar yağışı barajları doldurdu mu?

İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı, barajlardaki doluluk oranını artırdı. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 47.20'ye yükseldi.

İstanbul'da baraj doluluk oranı, kar yağışlarının ardından yükselmeye devam ediyor.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'daki barajların son doluluk oranları şu şekilde:

Alibey Barajı'nda doluluk oranı 15 Şubat itibariyle yüzde 53,09 oldu.

Büyükçekmece Barajı'nda doluluk oranı 15 Şubat itibariyle yüzde 49,66 oldu.

Darlık Barajı'nda doluluk oranı 15 Şubat itibariyle yüzde 53,84 oldu.

Ömerli Barajı'nda doluluk oranı 15 Şubat itibariyle yüzde 54,28 oldu.

Sazlıdere Barajı'nda doluluk oranı 15 Şubat itibariyle yüzde 23,26 oldu.

Terkos Barajı'nda doluluk oranı 15 Şubat itibariyle yüzde 45,25 oldu.

 

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