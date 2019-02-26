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Kar Voleybolu, Erciyes’te parlıyor

Kış sporlarının gözde sporlarından olmaya başlayan Kar Voleybolu, kış turizmi ve kar sporlarının Türkiye’deki en önemli üssü olan Erciyes Kayak Merkezi’nden yükseliyor.

26 Şubat 2019 Salı 15:10
Kar Voleybolu, Erciyes’te parlıyor

Kış sporlarının gözde sporlarından olmaya başlayan Kar Voleybolu, kış turizmi ve kar sporlarının Türkiye’deki en önemli üssü olan Erciyes Kayak Merkezi’nden yükseliyor.


Dünyada yeni filizlenen spor dallarını Türkiye’ye getirerek kitleler arasında yaygınlaşmasını sağlayan Erciyes A.Ş. kar ile yapılabilecek her türlü sportif organizasyona ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de üç kez üst üste Avrupa Kar Voleybolu Kupası’nın gerçekleştirildiği Erciyes Dağı’nda, Üniversitelerarası Kar Voleybolu’nun ardından şimdi de “Decathlon Erciyes Kar Voleybolu Turnuvası” düzenledi. Erciyes A.Ş. ve Decathlon Kayseri iş birliği ile yapılan organizasyon 2 bin 200 metredeki Tekir Bölgesi’nde gerçekleştirildi.


Kadınlar ve erkekler kategorilerinde oynanan Decathlon Erciyes Kar Voleybolu Turnuvası’nda erkeklerde 22, kadınlarda 5 takım olmak üzere toplam 27 takımdan 108 sporcu kıran kırana mücadele etti.


Müsabakalar sonucunda erkeklerde Basal Takımı birinci olurken, ikinciliği Şahin Spor, üçüncülüğü ise Altunspor elde etti. Kadınlarda ise Final Takımı birinci, Atletik Spor ikinci, Tomorrowland takımı üçüncülüğü aldı.


Turnuva sonunda dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Törende sporculara kupa, madalya ve hediyeleri verildi. Bu konu hakkında bir açıklama yapan Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, “Erciyes A.Ş. olarak dağlarda ve kar üzerinde yapılabilecek her türlü sportif faaliyetleri Erciyes’te organize etmeye gayret gösteriyoruz. Kar voleybolu dünyada yeni yeni gelişen bir dal ve bu oldukça hızlı yayılıyor. Geçtiğimiz ay Avrupa Kar Voleybolu Kupası’nı düzenlemiştik. Bu organizasyon ile uluslararası spor camiasının tüm ilgisi Erciyes’teydi. Dağ yönetimi olarak bizler bu gibi spor branşlarını halkımıza tanıtmaya ve kitleselleşmesini amaçlıyorduk, çok şükür hedeflerimize ulaşmaya başladık. Kar Voleybolu’na ilgi her geçen gün artıyor. Bu hafta sonu da gerçekleştirdiğimiz Decathlon Erciyes Kar Voleybolu Turnuvası ile bunu daha çok hissettik. Çok yoğun bir katılım ile gerçekten çok çekişmeli ve keyifli bir turnuvaya tanıklık ettik. Umuyoruz ki ilerleyen zamanlarda bu gibi spor organizasyonlarını daha geliştirerek Türkiye geneline yayılmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:10
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