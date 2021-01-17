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Gündem Kar ve yağmur nedeniyle istinat duvarı çöktü
Gündem

Kar ve yağmur nedeniyle istinat duvarı çöktü

İstanbul’da yoğun kar yağışı devam ederken Üsküdar’da kar ve yağmur nedeniyle istinat duvarı yıkıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 03:53:00 -
Kar ve yağmur nedeniyle istinat duvarı çöktü

Olay saat 23.00 sıralarında Özbekler Tekkesi sokakta meydana geldi. İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yoğun kar yağışı devam ederken Üsküdar’da kar yağışı ve yağmurunda etkisiyle yolda bulunan istinat duvarı çöktü. Çöken istinat duvarı bir apartmanın bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı.

Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken çevrede bulunan araçlarda ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.

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