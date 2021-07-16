Kar satışlarıyla geri çekildi! 'Altın' iddiası: Baskının sürmesi durumunda...

Altın fiyatları ile ilgili gelişmeler yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

Tera Yatırım, altın fiyatları ile ilgili yorumunu paylaştı.

paraborsa.net'in haberine göre; Tera Yatırım, Haziran ayındaki FOMC toplantısı sonrasında sert düşüşler yaşayan ve 1.900 dolar seviyelerinden 1.750 dolara kadar gerileyen Ons Altının, Temmuz ayı başından beri ise pozitif seyrini koruduğunu ifade etti. Altının yükselişinde dünya genelinde artan delta varyantı endişelerinin etkili olduğunu belirten Tera Yatırım, ABD kongresinde konuşan Fed Başkanı Jerome Powell’ın ultra genişlemeci para politikasına hala bağlı olduklarını söylemesiyle altın fiyatının 1.834 dolar seviyesine kadar yükseldiğini ifade etti.

Tera Yatırım; açıklamasının devamında altın fiyatları ile ilgili şu iddialarda bulundu:

"Son iki gündeki yükselişi sonrasında bugün kar satışlarıyla geri çekilen Altın’da satış baskısının sürmesi durumunda 1.814 Fibo düzeltme seviyesi ile 1.808 dolardaki 200 günlük üssel hareketli ortalama seviyesini takip edeceğiz. Geri çekilme sonrası tepki alımları yaşanması halinde ise 1.825 ve 1.834 direnç seviyeleri söz konusu olabilir."