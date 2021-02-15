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Yaşam Kar ne zaman duracak? İstanbul kar yağışı ne zaman biter?
Yaşam

Kar ne zaman duracak? İstanbul kar yağışı ne zaman biter?

Kar yağışı ne zaman bitecek? İstanbulluların uzun zamandır özlemle beklediği kar yağışı 13 Şubat Cumartesi akşamı başladı. İstanbul adeta beyaz örtüyü büründü. Vatandaşlar İstanbul’da kar yağışının kaç gün süreceğini araştırmaya başladı. Peki, kar ne zamana kadar yağacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-15 12:39:00 -
Kar ne zaman duracak? İstanbul kar yağışı ne zaman biter?

İstanbul’da uzun zamandır beklenen kar yağışı hafta sonu geldi. Kent adeta beyaz bir örtüye büründü. Peki, İstanbul’da kar ne zaman duracak?

Kar ne zaman duracak? İstanbul kar yağışı ne zaman biter?

İstanbullular kar yağışının ne zamana kadar süreceğini araştırıyor. Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen, açıklamalarda bulundu. Kar yağışıyla birlikte sıcaklıkların pek düşmediğini belirten Şen, "Bundan dolayı da kar pek çok yerde tutmadı. Ama bugün ve yarın karın yerde tutma ihtimali sıcaklıklar düşerse var" diye konuştu.

Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün kıyı Ege'de kar yağışı kesiliyor. Ama doğuda da kar yağışı etkili olmayacak. Şu anda Doğu Karadeniz'de yağmur var. Kar yağışının çarşamba akşamı Türkiye'yi terk etmesi bekleniyor. Perşembe günü Türkiye'de kar beklenmiyor. Ayrıca kıyı Ege'de ve Batı Akdeniz Bölgesi'nde bugün ve yarın zirai don tehlikesi baş gösterebilir. Perşembe ve cuma günü de Çukurova Bölgesi'nde zirai don tehlikesi olabilir” dedi.

 

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