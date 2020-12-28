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Aktüel Kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı Cıbıltepe'de kayak keyfi başladı
Aktüel

Kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı Cıbıltepe'de kayak keyfi başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 13:52:12 -
Kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı Cıbıltepe'de kayak keyfi başladı

KARS (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe'de, kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezon açıldı.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Cıbıltepe'de ziyaretçiler, kayak ve snowboard yapmanın, kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

Son yağışlarla birlikte ikinci etap pistlerde kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı merkezde antrenörlük yapan Murat Cümşit, AA muhabirine, sezonu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Cümşit, "Sezonun hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Kazasız, belasız bir sezon olur inşallah. Pandemi dolayısıyla bayağı sıkıntılar yaşandı. İnşallah kayakla birlikte bu süreç de aşılmış olur. Herkesi Sarıkamış'a bekliyoruz." dedi.

Kayakçılardan Mehmet Özer ise sezonun açılmasını sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Pandemi nedeniyle hepimiz çok sıkılmıştık, karla buluştuk. Sarıkamış'ın kristal karı harika ve dünya çapında bir kayak merkezi konumunda. Sarıkamış ve diğer kayak merkezleri de cumartesi ve pazar açık olursa birçok arkadaşımız kayak kayabilir. Zaten maske, mesafe var. Problem olabileceğini düşünmüyorum." diye konuştu.

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