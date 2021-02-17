İstanbul baraj doluluk oranı son durum | İstanbul barajlarının doluluk ortalaması 8 Ocak 2021'de yüzde 19,16 seviyesinde ölçüldü. Açıklanan rakamlar İstanbulluları kaygılandırdı. Ancak mevsim yağışları ve kar doluluk seviyesini olumlu anlamda yükseltti. Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar?

Kar İstanbul barajlarını doldurdu mu? İstanbul barajları son durum

İstanbul'da 17 Şubat Çarşamba günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 48,28 olarak ölçüldü. Uzmanlar kar yağışının sona ermesinin ardından barajlardaki seviyenin yüzde 50'leri geçeceğini belirtti. Ancak unutulmaması gereken şu anda barajların yüzde 51,72'si boş durumda. Bu da su tasarrufuna dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor.