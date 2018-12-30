Kar hayatı felç etti! İşte okulların tatil olduğu iller

Yoğun kar yağışı nedeniyle yurt genelinde tatil haberleri gelmeye başladı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Çağlayancerit ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kahramanmaraş geneli etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz şekilde etkiliyor. Kentte yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle kuzey ilçelerinden Elbistan, Afşin, Ekinözü, Çağlayancerit ve Nurhak'ta yarın eğitime bir gün ara verilerek okullar tatil edildi.

Malatya

Malatya merkez ve tüm ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Malatya ili genelinde 31 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır" dedi.

Adıyaman

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Gölbaşı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde bulunan tüm okullar 31 Aralık Pazartesi Günü tatil olduğu duyuruldu. İlçe genelinde de yoğun kar yağışının devam ettiği belirtiliyor.