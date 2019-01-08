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Kar fotoğrafı çekerken uçuruma yuvarlandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ormanlık alanda kar fotoğrafı çekmek için çıktığı seyir terasından dengesini kaybederek uçuruma düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.

08 Ocak 2019 Salı 01:07
Kar fotoğrafı çekerken uçuruma yuvarlandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi Gözkaya mevkisindeki seyir terasına üç arkadaşıyla çıkan Şahin Cengiz (27), kentte yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının fotoğraflarını çektiği sırada dengesini kaybedip uçuruma düştü.

Aşağıya doğru yuvarlanan Cengiz, yaklaşık 30 metre derinlikte ağaçların arasında bir dala tutunarak durabildi.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, Cengiz'in bulunduğu bölgeye inerek, kurtarma çalışması başlattı.

Donma tehlikesi geçiren Cengiz, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından halatla yukarı çekilerek kurtarıldı.

Sol ayağında kırık olduğu öğrenilen Cengiz, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 01:07
  1. Denizli
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