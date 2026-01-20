  • İSTANBUL
Gündem

Kapıya dayanan kızının sevgilisini ayaklarından vurdu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Kapıya dayanan kızının sevgilisini ayaklarından vurdu

Karabük'te gece yarısı Murat K., kapıya dayanan kızının erkek arkadaşı Berk H.'yi ayaklarından vurdu. Yaralanan Berk H. hastaneye kaldırılırken Murat K. “Polisi aradım gelmediler. Be de vurdum” dedi. Baba, gözaltına alındı.

Karabük'te 5 katlı bir apartmanın en üst katında oturan Murat K., kapıya gelen kızının erkek arkadaşı 23 yaşındaki Berk H. ile tartıştı. Murat K., evde bulunan pompalı tüfekle kapıdan gitmeyen Berk H.'nin ayaklarına ateş etti.

Ayağından vurulan Berk H., apartmandan kaçarak yakındaki bir başka binaya sığındı. Bu sırada Murat K.'nin evinin penceresinden çevreye de rastgele ateş açtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Murat K. gözaltına alındı. Ekip aracına bindirilen Murat K. "Polislere ateş etmedim. Kapıma geldi dayandı. Polisi aradım, gelmeyince ben de vurdum" şeklindeki sözleriyle yaşananları anlattı. Yaralı Berk H.'ye ilk müdahale ise olay yerindeki veteriner tarafından yapıldı. Berk. H. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

1
Yorumlar

Aile yılında ailesini korumuş

İyi yapmış helal olsun itin biri kapıya dayanacak baba sessiz mi kalsaydı nefsi müdafaa etmiş ailesini korumuş yanındayız destekliyoruz.
