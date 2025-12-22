  • İSTANBUL
Kapıkule’den geçti, cebinden servet çıktı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a giriş yapan Türk vatandaşı bir kişi, cebinde taşıdığı yüksek değerli altın ve platin takılarla gümrükte yakalandı.

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a geçen bir yolcu aracı, sınırın karşı tarafında durduruldu. Gümrük görevlilerinin yaptığı risk analizine dayalı kontrolde, araçtaki yolculardan birinin cebinde taşıdığı takılar dikkat çekti.

 

200 bin euro değerindeki altın ve platin

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yaparak Bulgaristan’ın Kaptan Andreevo Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan 45 yaşındaki Türk vatandaşı S.C., cebinde taşıdığı yaklaşık 200 bin euro değerindeki altın ve platin takılarla yakalandı.

 

Türkiye’den Bulgaristan’a giriş yapan yabancı plakalı bir yolcu aracı, Kapitan Andreevo Gümrük Kontrol Noktası’na geldi. Araçta bulunan iki kişi, gümrük memurlarınca "risk analizi" yöntemi kapsamında detaylı kontrole alındı. Yapılan denetimde, yolculardan S.C.’nin ceket ceplerinde beyaz ve sarı metalden yapılmış dört paket takı bulundu.

 

Uzman incelemesine göre ele geçirilen takıların 368,07 gramının 14 ve 18 ayar altın, 32,70 gramının ise platinden oluştuğu belirlendi. Takıların toplam değerinin yaklaşık 200 bin euro olduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak bir gümrük memuru tarafından ön soruşturma başlatılırken, Haskovo Bölge Savcılığı’nın talimatıyla S.C. hakkında "Bulgaristan Cumhuriyeti sınırlarını terk etme yasağı" kararı verildi.

