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Aktüel Kapıkule’de tam 15 bin 400 adet elektronik sigara ele geçirildi!
Aktüel

Kapıkule’de tam 15 bin 400 adet elektronik sigara ele geçirildi!

Yeniakit Publisher
2023-05-30 23:44:00 -
Kapıkule’de tam 15 bin 400 adet elektronik sigara ele geçirildi!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 7 milyon 400 bin lira değerinde 15 bin 400 adet elektronik sigara ve 387 adet gıda takviyesi ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen risk analizleri neticesinde Türkiye’ye giriş yapmak amacıyla Kapıkule Gümrük Kapısına gelen bir araç riskli görüldü. X-ray tarama sistemine sevk edilen araçta şüpheli yoğunluklar tespit edildi. Ardından araç ekipler tarafından detaylı aranmak üzere arama hangarına alındı.

Fiziki arama neticesinde araçta, giyim eşyası, oyuncak ve çeşitli mobilya eşyası olarak beyan edilen kolilerin içerisine çok sayıda elektronik sigara ve gıda takviyesi cinsi eşya yerleştirildiği tespit edildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucunda Türkiye’ye ithal edilmesi ve burada satılması yasak olan toplam 15 bin 400 adet elektronik sigara ve 387 adet sporcuların kas geliştirmede kullandığı gıda takviyesi cinsi eşya ele geçirildi.

Yakalanan kaçak eşyanın piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 400 bin lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmaya Edirne Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı nezdinde devam ediliyor.

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