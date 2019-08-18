Kapağı ABD’ye atacak! ‘Kokuşmuş mahalle’nin pohpohladığı Aleyna Tilki umduğunu bulamadı

yeniakit.com.tr

Toplumun ve ailenin 'ahlaki' yapısını hedef alan ve özellikle de hayatlarının başlangıcındaki genç yaştaki insanların düşünce yapısını bozup, türlü vaatlerle ahlak dışı bir hayata özendiren 'Kokuşmuş mahalle' diye tabir edilen magazin camiasının son kurbanı Aleyna Tilki oldu.

Sınavda umduğunu bulamadı

Genç yaşta popüler kültürün ağına takılan isimlerden biri olan Aleyna Tilki, bir takım çevreler tarafından pohpohlanarak piyasaya sürüldü. Acun'un programı sayesinde ünlü olan Tilki, magazin camiasının 'ünlü olma efsunu'na kapıldı. Hem sosyal medya hem de yazılı ve görsel medya tarafından kasıtlı olarak şişirilen genç kız, kısa sürede büyük bir üne kavuştu ancak eğitim hayatında ise umduğunu bulamadı.

Tilki, 14-15 Haziran'da yapılan üniversite sınavdan sonra yaptığı tercihler sonucu istediği üniversiteye yerleşemedi. Ünlü olmanın büyüsüne kapılarak eğitim hayatında umduğunu bulamayan Aleyna Tilki, çareyi yurtdışında okumakta buldu.

Amerika'ya gitme kararı alan genç ismin ''Eylül sonu Los Angeles'a gidip sekiz ay kalacağım. Orada psikoloji okuyacağım'' dediği öğrenildi.

Gençler ‘magazin’ kurbanı oluyor

Gençler arasında ahlaksız yaşantıyı özendirerek Türk milletinin toplum yapısını dezenformasyona uğratmak amacıyla yazılı ve görsel medya tarafından dayatılan magazin kültürü binlerce genci ağına düşürerek hayatlarını mahvediyor.

Genç yaştaki kızlar ve erkekler popüler kültüründe etkisiyle ‘ünlü olma’ vaatleriyle bu pis dünyanın içine çekiliyor. Kirli işlerin döndüğü bu karanlık dünyaya girenler ise kolay kolay çıkamıyor. Ünlü olmanın efsununa kapılarak şarkıcı, oyuncu, manken vs. olabilmenin hayaliyle yaşayan gençler eğitim hayatlarını bir kenara bırakmakla da kalmayıp ailesi ve çevresi ile de bağlarını koparmaktan geri durmuyor.