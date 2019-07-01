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Kapadokya’da Türkiye’nin ilk balon festivali başlıyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Türkiye’nin ilk balon festivali 11 ülkeden 15 balonun katılımı ile 3 Temmuz Çarşamba gününden itibaren başlıyor.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:08
Kapadokya’da Türkiye’nin ilk balon festivali başlıyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Türkiye’nin ilk balon festivali 11 ülkeden 15 balonun katılımı ile 3 Temmuz Çarşamba gününden itibaren başlıyor.


Türkiye’nin ilk balon festivali Kapadokya bölgesinde 3 Temmuz tarihinde yapılacak olan etkinlikler ile start alacak. 3 Temmuz Çarşamba günü Ürgüp’te halk oyunları gösterisi ile başlayacak olan festivalde, kortej yürüyüşü, Gürcistan halk oyunları ve night glow show ile ilk gün etkinlikleri tamamlanacak.


4 Temmuz Perşembe günü sabah 06.00’da Ürgüp festival alanından havalanacak olan figürlü balonlar Kapadokya’da tam bir görsel şölen yaşanmasını sağlayacak. Aynı akşam Ürgüp festival alanında Gürcistan halk oyunları gösterileri, sıcak hava balonları tarafından night glow show yapılarak gece Aslı Güngör konseri ile sona erecek.



“Kapadokya Balon Festivali’ne 11 ülke katılacak”


Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan ve 3 Temmuz Çarşamba günü Kapadokya bölgesinde başlayacak olan balon festivaline Türkiye’nin aralarında bulunduğu Amerika, İspanya, Polonya, İsviçre, Endonezya, İngiltere, Slovakya, Fransa, Hollanda, Japonya ve Meksika ülkeleri katılacak. 11 ülkeden 15 farklı balonun katılımı ile gerçekleşecek olan festival 7 Temmuz Pazar günü Göreme Aşk Vadisinde düzenlenecek olan uçuşlar ile tamamlanacak.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:08
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