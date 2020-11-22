Kapadokya'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik yaşandı

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'daki turistik merkezler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlendi.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla bölgede sessizlik hakim oldu. Kısıtlamanın sona erdiği saat 10.00'da, bölgedeki tarihi ve turistik alanlarda insan yoğunluğu oluşmaya başladı. Saat 11.00 itibarıyla ziyaretçilerine kapılarını açan müze ve ören yerlerindeki bilet gişelerinde kuyruk oluştu.

Bölgede Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere, Paşabağı ve Zelve ören yerleri ile diğer turistik merkezlerde yerli ve yabancı turistler gezinti yaptı.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle kapılarını açan müze ve ören yerlerinin bölgede konaklayan turistlerce sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun şekilde ziyaret edildiğini belirtti.

Turizm sektörünün aşı çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasını beklediğini kaydeden Durmaz, "Dün akşam 20.00 itibarıyla bölge adeta sessizliğe gömüldü. Bugün öğleden önce yeniden hareketlilik başladı. Kovid-19 aşısının onaylanıp kullanılmaya başlamasını umduğumuz 2021 yılında turizmin eski yoğun günlerine ulaşacağı ümidini taşıyoruz." dedi.

Bölgedeki turistik merkezler saat 17.00'de kapılarını kapatacak, saat 20.00'de sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başlayacak.