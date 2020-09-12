Kantaron yağının vücuda yararları saymakla bitmiyor. Özellikle son yıllarda sarı kantaron yağının cilt üzerinde birçok soruna olumlu etki ettiği ifade ediliyor. Cilt lekeleri bulunan, akne, sivilce veya cilt yanıkları bulunanlar kantaron yağını kullanıp kulanamayacağını araştırıyorlar.

Kantaron yağı cilt lekelerine iyi geliyor mu?

Kantaron yağı cilde uygulandığında etkilenen bölgede kan akışını arttırır ve özellikle hassas cildi yatıştırmayı sağlar.

Damar büzücü etkisi sayesinde kanayan yaraya sürülerek kanama durdurulabilir. Aynı zamanda ağız yoluyla tüketerek iç ve dış kanamaları durdurur.

Yanık ve yaralara fayda eder.

Antiseptik özelliği ile yaralarda mikrop oluşmasını ve iltihaplanmayı engel olur.

Yaralardan ve yanıktan dolayı oluşan cilt lekelerini büyük ölçüde yok eder.

Hücrelerin kısa sürede yenilenmesini ve ölü hücrelerin atılmasına yardımcı olarak kırışıklıkları giderir.

Cilt renginin dengesini muhafaza eder.

Kantaron yağı ciltte nasıl kullanılır?

Kantaron yağı ciltte kullanımı şu şekilde olmalıdır:

Kantaron yağını kullanmaya başlamadan önce bileğinize birkaç damla sürün ve 24 saat bekleyin. Eğer herhangi bir kaşıntı ya da kızarıklık yoksa rahatlıkla kullanmaya başlayabilir, cildinizle temas ettirebilirsiniz.

Uygulama yapacağınız bölgenin büyüklüğüne göre birkaç damla kantaron yağını kullanabilirsiniz.