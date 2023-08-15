Kantaron: sarı, kırmızı kantaron yağı faydaları nelerdir? Sonucu görenler inanamadı: Bunu ekleyince bakın neler olacak

Sarı ve kırmızı olmak üzere 2 tane çeşidi bulunmaktadır. Kantaron çiçeğinden elde edilmektedir. Ülkemizde de sıklıkla kullanılan bir bitki olmuştur. Sarı kantaron çiçeği genellikle yağ olarak kullanılmaktadır. Kırmızı ve sarı kantaronun ise çay olarak içilmektedir. Türkiye de de kantaronun yağı birçok hastalığı tedavisi için kullanılır. Bu bitkiyi doktorlar ve birçok hekimler sıklıkla önermektedir. Doğal tedavi yöntemlerini tercih eden kişiler bu yağı evlerinde eksik etmezler. İçeriği ile vücut sağlığı için önemli bir yere sahip olan bitkisel yağlardan biri ise kırmızı kantaron yağıdır. Kırmızı kantaron yağı antioksidan ve anti-inflamatuar özelliğe sahiptir. Bu yağ hem güzellik için hem de hastalıkların tedavi için kullanılmaktadır. Kantaron çiçeği yağının faydaları şöyledir…

Sarı Kantaron Yağı Faydaları Nelerdir?

Hücre yenileyicidir.

Mikrop öldürücü özelliği vardır.

Kan dondurucu ve damar büzücü etkisi bulunmaktadır.

Antiseptik özelliği ile yarada mikrop üremesini engeller.

Yarada oluşabilecek iltihapları önler.

Tüm iltihapları önler.

Damar büzücü etkisiyle kanamayı kısaca dondurur.

Hücre yenileyici özelliği ile yaranın çabuk kapanmasını sağlar.

Sürüldüğü yerdeki acı ve ağrıları alır. Özellikle rahatlama sağlar.

Ayrıca çok iyi ağrı kesici masaj yağıdır.

Masaj yağı olarak ta en bilinen bir yağdır.

Mide ve bağırsak hastalıklarında, ülser ve gastrite iyi gelir. Özellikle mide yaralarını iyileştirir.

Ayrıca bağırsaktaki bulunan florayı yenilemektedir.

Kabızlığı giderir.

Ayrıca ishale de iyi gelmektedir.

Hem kabızlığı hem de ishali geçiren özel bir yağdır.

Rota virüsüne de iyi gelmektedir.

Amip virüsüne de iyi gelmektedir.

Öksürük ve ateşli hastalığa iyi gelir.

Makat çatlağı, fistüre iyi gelmektedir.

Pişiğe de etkili bir yağdır.

Karın ağrısına da iyi gelir.

Sırt ağrılarına ve romatizmaya iyi gelir. Masaj yaparak uygulandığı zaman ağrılara ve romatizmaya gidermeye yardımcı olur.

Kan şekerini düşürmeye yardımcı olur.

Ayakları üşüyenler yaz-kış ısınmıyor diyenler için etkili bir yağdır.

Sarılık hastalığını tedavi eder.

Sarı Kantaron Yağının Cilde Ve Saça Faydaları Nelerdir?

Pürüzsüz bir cilde sahip olmak için önemli bir bakım yağıdır. Özellikle gece yatarken yüze sürülmelidir. Ayrıca güneşe çıkılmamalıdır.

Varisleri tedavi etmede kullanılır. Varis olan yerlere masaj yaparak uygulayın. Her gün veya 2 gün de uygulanması gerekir.

Güneş yanıklarını yok eder.

Cilt tonunu eşitler. Cilt için hafta bir kez uygulanması yeterlidir.

Saç dökülmesini önler. Saç dökülmesi için düzenli olarak saça uygulan hafta bir uygulandığı zaman saç dökülmesini azaltır.

Saçların daha sağlıklı ve hızlı uzamasını sağlar. Banyoya girmeden önce saç derisine masaj yaparak yedirin. Bir süre bekleyin ve yıkayın. Ayda 2 kez veya 3 kez uygulanması gerekir.

Saç derisinde oluşan egzamaya iyi gelir.

Açık yaralar, taze yaralanmalar, kesikler, ezikler, çarpma sonucu oluşan morluklar, önceden oluşmuş yara izlerini geçirir.

Yüzdeki sivile ve eskiden kalma izleri çıkarır. Ergenlik sivilceleri için kullanılır.

Kantaron Yağının Kullanımı Nasıldır?

Masaj yaparak uygun olan bölgeye sürün. Özellikle düzenli kullanım önemlidir. Bebekler ve çocuklar için çay kaşığı sabah-akşam 5-12 yaş için 1 tatlı kaşığı sabah akşam. 12 yaş ve üzeri için 1 yemek kaşığı sabah-akşam tüketilmelidir. Her hangi bir yan etkisi görülürse bırakılması gerekir. Fazla kullanım iyi değildir.

Özellikle 3 hafta kullanın 1 hafta ara verin. Eğer sürekli kullanırsanız tam faydasını göremezsiniz. Bu yüzden bir süre sonra ara vermeniz gerekir.

KIRMIZI KANTARON YAĞININ SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

Kırmızı kantaron yağının içinde yüksek oranda mineral bulunur. Bu da saç köklerini besler ve dökülmeyi engeller. Aynı zamanda kırıkların da düzelmesini sağlayarak saça canlı ve parlak bir görünüm kazandırır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

KIRMIZI KANTARON YAĞININ CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Kırmızı kantaron yağının cilde faydaları saymakla bitmez. Kırmızı kantaron bakteri, enfeksiyon ve virüslere karşı koruma sağlar. Açık yaraların hızla iyileşmesine katkı sağlar. Kırmızı kantaron yağının yüze faydaları da çok fazladır. Cilde parlaklık verir. Akne ve sivilce oluşumunu engellerken cilt lekelerinin de ortadan kalkmasına yardımcı olur.

KIRMIZI KANTARON YAĞI BASURA İYİ GELİR Mİ?

Kırmızı kantaron yağının içeriğindeki maddeler virüslere ve zararlı bakterilere iyi gelmektedir. Bu yüzden basur sorunu çeken kişiler de tedavi için kırmızı kantaron yağını kullanmayı tercih edebilir. Kırmızı kantaron yağı basur tedavisinde dışarıdan sürülebilir. Bunun için bir pamuk yardımı ile basurun ağrılı bölgesine kırmızı kantaron yağını sürebilirsiniz. Sonuç alabilmek için bu işlemi gün içerisinde en az 3 kez gerçekleştirmeye dikkat etmelisiniz. Kırmızı kantaron yağı böylelikle iltihaplı yeri temizleyerek iyileşme sağlayacaktır.