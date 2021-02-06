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Sağlık Kansızlık neden olur, belirtileri nelerdir?
Sağlık

Kansızlık neden olur, belirtileri nelerdir?

Kansızlık neden olur? İnsan vücudundaki organ ve dokularda yeteri kadar oksijen taşımak için sağlıklı kırmızı kan hücresi bulunmadığı zaman kansızlık ortaya çıkar. Peki, kansızlık nasıl geçer? Kansızlığa iyi gelen şeyler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-06 23:23:00 -
Kansızlık neden olur, belirtileri nelerdir?

Kansızlık neden olur, belirtileri nelerdir? Halk arasında kansızlık olarak da adlandırılan demir eksikliği anemi hastalığı, en sık görülen kan hastalıklarından bir tanesidir. Öyle ki, başlıca kansızlık belirtileri arasında halsizlik, yorgunluk ve güçsüzlük bulunur. Kansızlık (anemi) nedir hangi hastalıklara neden olur?

Kansızlık neden olur?

Vücudun sağlıklı bir şekilde hayatta kalması için kırmızı kan hücrelerine ihtiyaç vardır. Özellikle kırmızı kan hücrelerinin yapısında genel olarak demir molekülleri ve kompleks protein olan hemoglabin bulunmaktadır. Ayrıca hemoglabin molekülleri akciğerlerden vücudun geri kalan kısımlarına da oksijen taşımaktadır.

Kansızlık sorunu yaşayan kişilerde kırmızı kan hücresi yeteri kadar bulunmayabilir. Bazı hastalıklar kırmızı kan hücrelerinin sayısının azalmasına neden olur. Vücutta yeterince kırmızı kan hücresi üretilememesi nedeni ile kansızlık ortaya çıkar. Ayrıca kanama nedeni ile kırmızı kan hücrelerinin kaybında da artma meydana gelir. Kırmızı kan hücrelerinin normalden daha kısa sürede yok edilmesi ile kansızlık ortaya çıkabilir.

Kansızlık belirtileri nelerdir?

Pek çok hasta anemik (kansızlık) olduğunun farkında değildir. Semptomlar da oldukça belirsiz olabilir. Başlıca kansızlık belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

Cilt solgunluğu,
Vücutta güçsüzlük, yorgunluk,
Konsantrasyon bozukluğu,
Baş döndürme ve baş ağrısı
Ellerde ve ayaklarda uyuşma,
Sinirlilik hali,
Kulakların uğuldaması,
Dudaklarda çatlaklar ve ağız kenarında yaralar,
Tırnakların çabuk kırılması,
Saçlarda dökülme sayılabilir
Aşırı kansızlık belirtileri arasında ise, çarpıntıya, yavaşlayan tiroit fonksiyonlarına ve huzursuz bacak sendromuna rastlanılır.

Nasıl geçer?

Kişilerdeki kansızlık sorununun geçmesi için genel olarak kansızlığa iyi gelen besinler tüketilmelidir. Kansızlık doğrudan beslenmeyi ilgilendiren bir hastalık olarak bilinir. Kansızlık sorunu yaşayan kişiler bol miktarda hayvansal gıdalar ile beslenmelidir. Özellikle kırmızı et, balık ve sakatat gibi hayvansal besinlerin tüketilmesi önemlidir.

C vitamini yüksek meyve ve taze sıkılmış meyve suları içilmelidir. Kansızlık sorunu yaşayan kişiler ıspanak, kereviz, hardal ve brokoli gibi yeşil sebzeler tüketilmeli. Ispanaklar çiğ olarak tüketilmektense pişirilerek tüketilmesi önemlidir. Kansızlığı gidermek için pancar, nar suyu gibi kan yapıcı besinler tüketilmelidir. Özelikle susam tohumu da tüketilmelidir.

 

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