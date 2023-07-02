"Kanserojen ilan edilecek" denilmişti! Aspartamın, Türkiye'de hangi ürünlerin içinde olduğu ortaya çıktı! İşte tam liste

Şu sıralar, en yaygın tatlandırıcılardan Aspartamın "kanserojen" ilan edileceği konuşuluyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün Aspartam ile ilgili 14 Temmuz'da karar vereceği açıklanmıştı. Aspartamın kanserojen olduğuna dair iddiaları abartılı bulan uzmanlar olsa da, aspartam haberleri çok sayıda tüketicide endişe uyandırdı. Peki aspartam, Türkiye'de hangi ürünlerin içinde var?

Reuters’in haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) kanser araştırma birimi olan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), birçok gıda ürününde kullanılan aspartamı “insanlar için muhtemelen kanserojen” kategorisinde listeleyecek.

Aspartam, Dünya Sağlık Örgütü ile Gıda ve Tarım Örgütü’nün Gıda Katkı Maddeleri Ortak Uzman Komitesi JECFA’ya göre 1981’den bu yana kabul edilen günlük limitler dahilinde tüketilmesi güvenli maddeler içindeydi.

JECFA, bu yıl aspartam kullanımını gözden geçirdi. Yeni kararın 14 Temmuz’da kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

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Peki kullanımı yaygın bir yapay tatlandırıcı olan aspartam hangi ürünlerde var?

İstanbul'da bir markette içinde aspartam olan ürünler...

Serbestiyet'ten Onur Erkan bu sorunun cevabı için İstanbul’da bir markete gitti ve raflarda içinde aspartam olan ürün aradı. Kısa süre içinde de buldu. İşte o ürünler:

Vivident Xylit

Mentos Pure Fresh

Uludağ Tonik Sıfır Kalori

Uludağ Limonata – Şekersiz

Pepsi Twist

Pepsi Sıfır Kalori

Coca Cola light