Kansere karşı turpgiller



Turpgillerden sebzeler özellikle bağırsak kanserine karşı koruyucu etki yapıyor. Neler bunlar? Lahana, karnabahar, brokoli, brüksel lahanası.. Bilim adamları şimdi, turpgillerin hem bu etkilerini, hem de bu koruyucu görevlerini nasıl yerine getirdiklerini bilimsel olarak ortaya koydular. Lahana, karnabahar, brokoli, Brüksel lahanası gibi turpgiller familyasından sebzeler özellikle kolon (bağırsak) kanseri hücrelerini, kanser ilaçlarıyla aynı etkiyi göstererek yok ediyor. İngiltere Gıda Araştırmaları Enstitüsü başkanı Ian Johnson, bu sebzelerden haftada iki ya da üç porsiyon yemenin bağırsak kanserine karşı koruma sağlayacağını söyledi.

Kanser hücrelerini resmen öldürüyor

Turpgillerin bir bileşeni olan sinigrin maddesinin vücutta çözülmesi kanser hücrelerini öldürüyor. Bu çözülmeden kaynaklanan ve AITC adı verilen aktif kimyasal, sebzeler doğrandığında, çiğnendiğinde ve sindirildiğinde ortaya çıkıyor. AITC kimyasalı, sürekli bölünerek çoğalan sağlıklı hücrelerin yerine devamlı intihar eden hücrelerin üremesini engelliyor. Turpgillerin özellikle akciğer ve prostat kanserlerine karşı koruma sağladığı ifade ediliyor.

Buna mukabil obezite ile başetmekte ondan iyisi yoktur. Lahananın yağ yakıcı özelliği tüm diyet uzmanlarınca kabul edilmekte. Çorbasını içerek zayıflamak mümkün. Çiğ olarak yemek veya sıkarak suyunu içmek daha faydalıdır. Kansızlığı giderir. İdrar söktürür. Mide ve bağırsak yaralarını yumuşatır. Kabızlığı giderir. Kandaki şeker miktarını düşürür.