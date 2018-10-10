THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Kansere karşı turpgiller

Aynı bir ilaç gibi tesir ediyor...

10 Ekim 2018 Çarşamba 22:02
Kansere karşı turpgiller


Turpgillerden sebzeler özellikle bağırsak kanserine karşı koruyucu etki yapıyor. Neler bunlar? Lahana, karnabahar, brokoli, brüksel lahanası.. Bilim adamları şimdi, turpgillerin hem bu etkilerini, hem de bu koruyucu görevlerini nasıl yerine getirdiklerini bilimsel olarak ortaya koydular. Lahana, karnabahar, brokoli, Brüksel lahanası gibi turpgiller familyasından sebzeler özellikle kolon (bağırsak) kanseri hücrelerini, kanser ilaçlarıyla aynı etkiyi göstererek yok ediyor. İngiltere Gıda Araştırmaları Enstitüsü başkanı Ian Johnson, bu sebzelerden haftada iki ya da üç porsiyon yemenin bağırsak kanserine karşı koruma sağlayacağını söyledi.

Kanser hücrelerini resmen öldürüyor

Turpgillerin bir bileşeni olan sinigrin maddesinin vücutta çözülmesi kanser hücrelerini öldürüyor. Bu çözülmeden kaynaklanan ve AITC adı verilen aktif kimyasal, sebzeler doğrandığında, çiğnendiğinde ve sindirildiğinde ortaya çıkıyor. AITC kimyasalı, sürekli bölünerek çoğalan sağlıklı hücrelerin yerine devamlı intihar eden hücrelerin üremesini engelliyor. Turpgillerin özellikle akciğer ve prostat kanserlerine karşı koruma sağladığı ifade ediliyor.

Buna mukabil obezite ile başetmekte ondan iyisi yoktur. Lahananın yağ yakıcı özelliği tüm diyet uzmanlarınca kabul edilmekte. Çorbasını içerek zayıflamak mümkün. Çiğ olarak yemek veya sıkarak suyunu içmek daha faydalıdır. Kansızlığı giderir. İdrar söktürür. Mide ve bağırsak yaralarını yumuşatır. Kabızlığı giderir. Kandaki şeker miktarını düşürür.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 22:02
  1. lahana
  2. kanser hücresi
  3. lahananın faydaları
  4. lahananın faydaları nelerdir?

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramanmaraş’ta sigara vermeyince dehşeti yaşadı
    1. Kahramanmaraş’ta sigara vermeyince..
    2. Vladimir Putin, Habib Nurmagomedov ile..
    3. Mardin'de feci kaza: 14 kişi yaralı var
    4. Çankırı'da Osmanlı - Rus Savaşı'nda..
    5. Beyaz Saray'dan Suudi Prens'e iki..
    6. TBMM'deki parti sayısı 9'a yükseldi
    7. Aziz Kocaoğlu CHP Genel Başkanı mı..
    8. İkisi olmadan olmaz
    9. Kütahya başkanlar trafik kazası geçirdi!
    10. ABD'li senatörden Kaşıkçı için Trump'a..
    11. İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğine..
    12. AK Partili isimden 'Cemal Kaşıkçı'..
    13. Kansere karşı turpgiller
    14. Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve öğretim..
    15. Orgeneralin alıkonulduğunu anlayamamış
    16. Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı..
    17. Eğer yılan veya akrep sokarsa...
    18. Panik atak durumunda ne yapmalı?
    19. Abdullah Atalar Eğitim ve öğretim..
    20. İran ile Almanya arasında diplomat..
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?