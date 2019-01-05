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Kansere karşı limon efsanesi

Limon kabuklarındaki pektin bir çeşit karbonhidrat. Doğal haliyle, pektin sindirilemeyen bir diyet lifi. Hayvanlar üzerindeki çalışmalarda limondaki MCP’nin prostat, meme yayılması ve cilt kanseri engellediğini bulundu.

05 Ocak 2019 Cumartesi 15:52
Kansere karşı limon efsanesi


Ancak, aynı MCP’nin insanlarda etkili olup olmadığı konusunda henüz kesin bilgi yok. Bir standart tedavi başarısız olduktan sonra MCP ile tedavi edilen insanlarda ölçülen prostat kanseri, ilerlemesinde yavaşlama gösterdiği bilinmekte sadece.

Bu durum bazı çevrelerde limonun kansere karşı çok etkili olduğu sevinci oluşturdu. Bazı internet siteleri 2011’den kalma bu haberi yandaki gibi tekrar sürüme soktu.

Limonoids

Limonoids limon, acı tat sorumlu narenciye kabukları bulunan kimyasal maddelerdir. Araştırmalar çok yüksek seviyelerde limonoidsin kanserli hücrelerin büyümesini önlediği anlaşıldı. Ancak, çalışmalar hayvanlar üzerinde yapıldı.

Sağlık yararları sayısız olmasına rağmen, "limonun her türlü kansere karşı kanıtlanmış bir çare.." ve "limon kemoterapiden 10.000 kat daha güçlü" diye iddialarda bulunmak doğru değil. Birkaç çalışmada modifiye narenciye pektin ve limonoids ve anti-kanserojen özellikleri içine baktı ve bazı ümit verici sonuçlar bulundu.

Gelecekte, daha fazla araştırma sonrasında, limondaki bu malzemeler kullanılarak kanseri önlemek mümkün olabilir diyebiliriz.

Kaldı ki MCP ve limonoids sadece limona özgü değil bütün turunçgillerde bulunuyor.

 

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 15:55
  1. limon
  2. limonun faydaları

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