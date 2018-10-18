Kansere karşı en iyisi yürümek

Durmadan kanser vak’aları ile karşılaşıyoruz. Dost ahbap, konu komşu sohbetlerinde laf dönüp dolaşıp illa bir kansere geliyor. Ardından şu iyi geliyormuş, bu iyi geliyormuş muhabbeti başlıyor. Falan doktor şöyle demiş, feşman yerde şöyle yazmaktaymış..

Bunları uc uca sıralayacak olsanız ciltler tutar.

Bazıları doğru, bazıları şehir efsanesi..

Fakat doğruların başında egzersiz gelmekte. Gerçi muhtemel bütün hastalıklara karşı egzersiz tam bir önleyici ilâç. Egzersizler içinde ise hemen her yaş için en kolayı, en yararlısı yürümek. Normal bir yetişkinin günle mutlaka 5000 adım atmasında fayda görüyor hekimler. Yaz-kış yağmur çamur demeden yürüyün. “Yollar aşınmıyor ama, ayakkabılar..?” diyebilirsiniz. Hayır beden zindeliğinize değer bu. Özellikle kansere karşı vazgeçilmez bir önlem olarak alışkanlık haline getirmelisiniz yürüyüşleri..

■ Günde en az beş küçük porsiyon mevsiminde üretilmiş sebze-meyve yemelisiniz.

■ İşlenmiş, tütsülenmiş gıdalardan, kızartma, salamura, turşu gibi yiyeceklerden ve ağır yağlı kırmızı etlerden uzak durmalısınız.

■ Yüksek kalorili yiyeceklere de fazla rağbet etmemelisiniz.

■ Kızarmış patates, hamburger, dondurmalar, tatlılar, şekerli meşrubatlar yerine, sebze-meyveleri, düşük enerjili yiyecek ve içecekleri sağlığınız için tercih etmelisiniz.

■ Dışarıda yemek yediğinizde, kızarmamış, düşük kalori, az yağ ve şeker ihtiva eden yiyecekler daha iyi olur.

■ Yağsız veya yarım yağlı süt ve süt ürünleri sağlıklı beslenme için yararlıdır.

■ Her gün farklı çeşitlerde ve renklerde sebze-meyveler tüketin. Bunların mevsimlik olmasına özen gösterin. Yani kış günü imrenerek domates veya patlıcan almayın. Domates, patlıcan yaz sebzesidir. Her renkten sebze ve meyvede farklı önemli antioksidanlar olduğunu unutmayın.

■ Sarmısak, soğan, nane, maydonoz gibi sebzeleri yemek hazırlarken eklemeyi ihmal etmeyin.

■ Yeşil veya açık siyah çayda antioksidan öğeler vardır, kansere karşı koruyucudur.

■ İşlenmemiş, rafine edilmemiş şeker ve tahılı tercih edin.

■ Sebze-meyveler, tam tahıllı besinler ve kurubaklagillerin tüketimini artırarak yeterli posa alımını sağlamak kanser riskini azaltır. Çünkü, posa vücuttan atılırken ve zararlı maddelerin de beraberinde vücuttan atılmasını sağlar.

■ Beyaz un, beyaz şeker gibi rafine karbonhidratların yer aldığı, pastalar, gevrekler ve diğer şekerli besinler tavsiye edilmiyor.

■ Balık, tavuk, hindi veya kurubaklagiller, nohut, yeşil mercimek veya barbunya sağlığınız için yararlıdır.

■ Kırmızı eti haftada en fazla iki öğün, mutlaka yağsız ve az porsiyonlarda tüketin.

■ Etleri ve diğer besinleri kanserojen maddeler oluşturabilecek olan kızartma veya kavurma yapmak yerine, fırında, ızgarada veya haşlayarak pişirin.

■ Kuruyemişler ve baharatların saklanırken küf oluşturacağını, böceklenebileceğini unutmayın. Küf kanser oluşumuna sebep olabilecek aflatoksin ihtiva eder.

■ Düzenli egzersiz veya yürüyüş yapıldığında; kolon, meme, endometriun ve prostat kanseri riski azalır. Düzenli egzersizleri, yürüyüşleri dikkatle yaparsanız kanser dışında, kalp, yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve kemik erimesi riskini de azaltmış olursunuz.

■ Hiçbir şekilde sigara, alkol ve benzerlerini kullanmayın.

■ Alkol ve sigara kullanımı; ağız, boğaz, larinks, özofagus, karaciğer, göğüs, kolon ve rektum kanseri riskinde artışa sebep olabilir.

■ Cildinizi yaz-kış güneşte fazla kalmaktan koruyun.