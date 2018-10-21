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Kanser tedavisinde namaz yardımcı oluyor

Prof. Dr. Erkan Topuz “Yaradana inanmak önemli. Kanser tedavisinde en önemli şey inançtır. Namaz tedaviye yardımcı oluyor” diyor ve ekliyor:

21 Ekim 2018 Pazar 18:48
Kanser tedavisinde namaz yardımcı oluyor


“İnanç bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki bağışıklık sistemi güçlü olan kazanır. Ailesinin ve çevresinin ona çok güzel moral vermesi lazım. Bunları söyleyince “Aman doktora bak!” diyorlar ama, desinler anasını satayım! Allah öyle yaratmıştır ki kanser tedavisinde en önemli şey inançtır, ikincisi doktora güvenmektir, üçüncüsü aile sevgisidir. Bunlar hastayı moralli tutar.

Yapılan çalışmalar göstermiştir ki bu psikolojik yaklaşım, yani hastaların güçlü bir inanç sisteminin olması, Yaradan’a inanması sonra doktora güvenmesi önemli.

Namaz tedavi sürecine yardımcı oluyor

Yani doğrudan doğruya kendini Yaradan’a odaklamak… Bu kanseri tedavi etmez ama tedavide daha iyi sonuçlar alınır.

Hasta namaz kılarak kendini dış tesirlerden psikolojik olarak korur, toparlanır. Ruhi güç her zaman için bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ünlü Hekim, 2025 yılında 1 milyara yakın kanser hastası olacağına dikkat çekiyor.

“Sigara en önemli sebep. Ardından alkol, toprak kirliliği, hava kirliliği ve gıda kirliliği geliyor. Sanayi devriminden sonra dünyada bütün kimyasallar bilinçsizce tüketilmeye başlandı. Bu kimyasallar havamıza, toprağımıza dolaylı olarak gıdalarımıza geçti.” diyor.

Prof. Topuz’a göre tedbirler, anne karnındayken alınmalı. “Eğer çocuğun annesi, babası çok miktarda sigara ve alkol tüketiyorsa kanser riski artar. Çocuk rahme düştükten sonra, 6 ile 8 hafta boyunca anne organik beslenirse çocuğun kansere yakalanma riski düşüyor. Dünyanın en faydalı gıdası anne sütü ama anne sütünde bile 70 tane kimyasala rastlanmış. Bu yüzden anne adayının ve çocukların beslenmesi çok önemli. Özellikle ailede daha önce kanser olmuş aile bireyleri varsa. Bir defa çocuk katı yağla beslenmemelidir. Trans yağ ihtiva eden yağlar tüketilmemelidir. Ama birinci seçeneğimiz zeytinyağıdır, ondan sonra soya yağı gelir.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 18:48
  1. kanser
  2. namaz
  3. Prof. Topuz

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