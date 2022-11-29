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Gündem Kanser olduğunu duyurmuştu! Armağan Çağlayan'la ilgili flaş gelişme
Gündem

Kanser olduğunu duyurmuştu! Armağan Çağlayan'la ilgili flaş gelişme

Geçtiğimiz günlerde kansere yakalandığını duyuran ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, sağlık durumu hakkında son bilgiyi paylaştı. "Lenflerim temiz çıktı" diyen Çağlayan, sevenlerinden dua istedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 11:54:00 -
Kanser olduğunu duyurmuştu! Armağan Çağlayan'la ilgili flaş gelişme

Geçtiğimiz günlerde kansere yakalandığını duyuran ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, sağlık durumu hakkında son bilgiyi paylaştı. "Lenflerim temiz çıktı" diyen Çağlayan, sevenlerinden dua istedi.

Televizyon yapımcısı ve programcısı Armağan Çağlayan, akciğerinde kitle tespit edildiğini ve yapılan tetkikler sonucunda kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğunu söylemişti. Çağlayan, sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu.

 

Alınan biyopside hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren Çağlayan, şunları söyledi:

"Selamlar… Cuma günü lenflerime yürüyüp yürümediğinin tespit edilmesi için lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollandı. 

 

Şükür, lenflerim temiz. Lenflerime yürümemiş. Çarşamba günü bir operasyon geçireceğim. Operasyonla kitle ciğerimden alınacak.

Operasyondan sonra nasıl bir tedavi uygulanacağına genetik testiyle karar verilecek. Ameliyattan sonra görüşmek üzere… Herkese her şey için çooook teşekkürler… Sevgiler…"

 

 

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