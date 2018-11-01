Kanser için umutlu gelişmeler



Fakat şimdi umutlu gelişmeler olmakta. Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi akciğer kanserini özel bir ilaçla beş günde iyileştirdiklerini iddia ediyor. Hiç sigara içmeyenlerde sonuçların daha da başarılı olduğu üzerine çalışmalar var. Üstelik bu sonuçlar artık hiçbir şansı kalmayan ilerlemiş kanser hastalarında alınıyor.

Birçok akciğer tümörü kötü huyludur. Yani bunlar etraflarındaki sağlıklı dokuları işgal edip yok ederler.



Tümörler ayrıca yakınlardaki lenf düğümlerine veya kan dolaşımı yoluyla diğer organlara sıçrayabilirler. Bu sürece metastaz denir. Akciğerler metastazın en yaygın olduğu yerdir.



Küçük hücre akciğer kanseri genellikle teşhis edilmeden önce vücudun diğer taraflarına yayılmış olur.



"C vitamini ve detoks çılgınlığına son verin"

Dr. William Pao ‘Hedef terapi’ adlı özel bir tedavi yöntemi geliştirmiş. Bu yöntemle kanser tamamen iyileşmiyor ancak kronik bir hastalığa dönüştürülüyor. Kanseri şeker hastalığı gibi sürekli ilaç kullanarak tedavi etmeye başlamışlar. Bazı kanser türlerinde ilaçla tedavi sağladıklarını ve beş günde tümörü yok ettiklerini söylüyor.

Dr. Pao, "Bu ilaç onaylanmış ve Amerika’da kullanılan bir ilaç. Hiç başka şansı kalmamış hastalara bunu yüksek dozda verdiğimizde beş günde iyileşme sağladık. Ama küçük bir hasta grubu için bu etkili oldu. Şimdi amacımız tüm kanser türleri için bunu başarabilmek. Hastanın tümörü küçüldükten sonra da ilacı her gün almayı sürdürmesi gerekiyor.

Hasta EGFR isimli bir akciğer kanseri türüne sahiplerse bu ilaç tedavisi yüzde 75 başarı oranı sağlıyor.

Kadınlar daha şanslı. Onlarda başarı oranı daha yüksek. Hayatında hiç sigara içmediği halde kanser olanlarda bu ilacın etkisi çok daha fazla oldu.

Kanser tümörünü iyileştiriyoruz ama hastalığı tamamen yok edemiyoruz. Kanserin bu türünü kronik bir hastalık haline getirmeyi başarabildik.

Bu bir milyon akciğer kanserinin yüzde 10’unu ilgilendiriyor. Amacımız bütün kanser türleri için bu sonucu elde edebilmek. Hastalar ilaçlarını aldıkları sürece yaşamlarına devam edebilecekler. Kanseri şeker hastalığı gibi bir hastalık haline getirebilmeyi istiyoruz.

Öte yandan; kanserle ilgili doğrular ve yanlışlar açıklandı:



Sigara paketlerinin üzerine ‘öldürür’ yazısını koydurtmayı ancak 50 yıl sonra başarabildi ama yeterli değil.. E vitamini alan ve sigara içenler daha hızlı ölüyor.

Cep telefonlarının, mikrodalgaların kanser yaptığı henüz kanıtlanamadı. Fakat kalp pili olanlar tedbir olarak kullanmamalı.

Büyük bir vitamin çılgınlığı yaşanıyor. Ama vitaminler o kadar da masum değil. Bu konuda çok araştırma yapılıyor. Çok fazla C vitamini kansere sebep oluyor.

Her şeyin fazlası zarar! Mümkünse her şeyin en doğalını tercih edin. Balık yağı yerine balık yemeyi seçin.

Kadınlar arasında tam bir detoks çılgınlığı yaşanıyor. Bundan kaçın. Detoks bir çılgınlık. Hekimler kimseye böyle bir şey yapmasını önermiyor.