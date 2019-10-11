Kanlı sinagog saldırısını çabuk unuttular! Almanya'dan skandal Türkiye çağrısı
Sinagog ve Türk dönercisine yapılan saldırıları çabuk unutan Almanya, vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat etmeme konusunda uyarıda bulundu.11 Ekim 2019 Cuma 17:14
'Türkiye genelinde saldırı tehlikesi arttı' uyarısında bulunan Almanya, vatandaşlarından özellikle Türkiye’nin Suriye ile sınır bölgesine seyahat etmekten kaçınmalarını istedi.
Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan seyahat güncellemesinde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı askeri harekata dikkat çekilerek, özellikle Türkiye'nin Suriye ile sınır bölgesindeki Şanlıurfa ve Mardin'de askeri hareketlilik olduğuna vurgu yapıldı.
DW Türkçe'nin haberine göre, vatandaşlarından özellikle sınır bölgesine seyahat etmekten kaçınmalarını isteyen ve bunun "büyük önem" taşıdığına vurgu yapan Alman hükümeti, "Türkiye genelinde saldırı tehlikesi arttı" ifadesiyle de düzenlenebilecek saldırılara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu
Sinagog saldırısı
Dün Almanya'nın doğusundaki Halle kentinde, bir sinagoga girmek isteyen silahlı saldırgan ateş açarak iki kişiyi öldürmüştü. Aynı gün, bir saldırgan Türk dönercisini hedef aldı.
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