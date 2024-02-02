Kankalar parsel parsel satıyor! “Ne götürsek kârdır” satışı

ZEKERİYA SAY / SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş belediyenin taşınmazlarını yangından mal kaçırır gibi satmaya devam ediyor... Yavaş’a bağlı Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı dün gerçekleşen ihalede 19 adet arsayı daha satışa sundu. 234 bin 150 metrekarelik arsalar için 2 milyar 404 milyon 200 bin Türk Lirası muhammen bedel belirlendi. İşte satılan o taşınmazlar:

Başkenti parsel parsel satıyor

Etimesgut Dodurga Bahçekapı Mahallesinde ve mülkiyeti belediyeye ait olan 100 bin 451 m²’lik sanayi ve depolama alanını 2 milyar TL bedelle satışa çıkardı.



Mamak Dutluk Mahallesinde 10 bin 50,91 m²’lik ‘Ticaret Alanı’ için 125 milyon lira talep edildi.

Çankaya Dikmen Mahallesinde 3 bin 938 m²’lik ‘Ticaret Alanı’ için 125 milyon lira fiyat biçildi.

Bala Beynam-İmar mahallesinde 14 bin700 m²’lik ‘konut alanı’ vasfındaki arsaya 19 milyon 110 bin TL fiyat belirlendi.

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Yine Bala Beynam-İmar mahallesinde 14 bin 180 m²’lik ‘konut alanı için 18 milyon 4400 bin TL muhammen bedel tespit edildi.

Bala Beynam-İmar mahallesindeki 13 bin 854 m²’lik ‘konut alanı için 18 milyon 20 bin TL muhammen bedel tespit edildi.

Çok sayıda arsanın satıldığı Çubuk Yazır Mahallesinde bulunan 12 arsa için ise 103 milyon 864 bin 150 TL talep edildi.

Öte yandan Akit, 27 Mayıs 2022’de, “Mansur Ankara’yı satmaya doymuyor”, 9 Ocak 2023’te “Haraç-mezat Ankara’yı satıyor” ve 18 Mart 2023’te ise “Mansur, Başkent’i bozuk para gibi harcıyor”, 7 Ekim 2023’te de ‘Ankara’yı haraç mezat satıyor’ başlıklarıyla verdiği haberlerle Yavaş’ın taşınmaz satışlarının takipçisi olmuştu.

İmamoğlu giderayak

Göreve geldiği günden İstanbul’un bütçesini konser, heykel, keyfi harcamalar ve yandaşlarına peşkeş çekerek Megakenti borç batağına sürükleyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, kasa açığını kapatmak ve seçim öncesi bütçe oluşturmak için arsa satışına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Eyüpsultan ve Sarıyer ilçelerinde toplam beş arsa satışı yapan İmamoğlu, bu ay da mülkü İBB’ye ait 6 adet arsayı daha satıyor. İmamoğlu’nun şubat ayında satışa çıkardığı İBB’ye ait mülklerden bazıları:

Kağıthane Merkez Mahallesinden bulunan ve mülkiyeti İBB’ye ait olan 5285 ada, 3 numaralı parseldeki taşınmazın ihalesi 7 Şubat 2024 tarihinde 5 Milyon 720 bin TL muhammen bedelle yapılacak.

Kağıthane Merkez Mahallesinden bulunan ve mülkiyeti İBB’ye ait olan 5285 ada, 8 numaralı parseldeki taşınmazın ihalesi 7 Şubat 2024 tarihinde 5 Milyon 720 bin TL muhammen bedelle yapılacak.

Kağıthane Merkez Mahallesinden bulunan ve mülkiyeti İBB’ye ait olan 5285 ada, 4 numaralı parseldeki taşınmazın ihalesi 7 Şubat 2024 tarihinde 4 Milyon TL muhammen bedelle yapılacak.

Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesinden bulunan ve mülkiyeti İBB’ye ait olan 352 ada, 1 numaralı parseldeki taşınmazın ihalesi 7 Şubat 2024 tarihinde 5 Milyon 355 bin TL muhammen bedelle yapılacak.

Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesinden bulunan ve mülkiyeti İBB’ye ait olan 700 ada, 51 numaralı parseldeki taşınmazın ihalesi 7 Şubat 2024 tarihinde 6 milyon 72 bin TL muhammen bedelle yapılacak.

Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesinden bulunan ve mülkiyeti İBB’ye ait olan 284 ada, 31 parseldeki taşınmazın ihalesi 7 Şubat 2024 tarihinde 6 Milyon 660 bin TL muhammen bedelle yapılacak.

Her fırsatta ‘AK Parti Grubu arsa satışına izin vermiyor’ yalanını savuran Ekrem, 5 yılda 971 arsa satış dosyasından 758’ine AK Parti grubunun evet dediği öğrenildi.